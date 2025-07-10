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Yaşam

Kırklareli'nde "gündöndü" tarlaları doğaya renk kattı

Kırklareli'nin Istranca Dağları eteklerinde açan ayçiçekleri, sarı ve yeşilin tonlarıyla doğayı renklendirdi.

Özgün Tiran  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Kırklareli'nde "gündöndü" tarlaları doğaya renk kattı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Halk arasında "gündöndü" olarak bilinen ayçiçekleri, özellikle gün doğumu ve batımında oluşturduğu manzaralarla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Ayçiçeği tarlalarında yürüyen, fotoğraf çeken vatandaşlar, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de anı ölümsüzleştiriyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, ayçiçeklerinin açmasıyla bölgenin adeta doğal tabloya dönüştüğünü söyledi.

Trakya'nın son yıllarda agroturizm açısından dikkati çektiğini vurgulayan Şen, "Ayçiçeği tarlaları bu anlamda çok güzel fırsat sunuyor. Hem doğayla baş başa kalmak isteyenler hem de fotoğraf tutkunları için eşsiz ortam. Tüm vatandaşlarımızı Kırklareli'nin bu doğal güzelliklerini görmeye davet ediyoruz." dedi.

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