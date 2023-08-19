Dolar
27.10
Euro
29.50
Altın
1,889.57
ETH/USDT
1,662.40
BTC/USDT
25,922.00
BIST 100
7,513.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır’da ‘’AK Parti Şehir Buluşmaları’’ programında konuşuyor.
logo
Yaşam

Milli hayalini kilometrelerce uzaklıktaki spor salonuna "gel-git"le gerçekleştirdi

Ailesiyle yaşadığı Erzurum'un Pasinler ilçesinden 110 kilometre uzaklıktaki Aziziye ilçesine haftanın 4 günü "gel-git"le antrenmanlara katılan kick boks sporcusu Muhammet Emin Alkan, elde ettiği derecelerle "milli takım" hayalini gerçekleştirdi.

Talha Koca  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Milli hayalini kilometrelerce uzaklıktaki spor salonuna "gel-git"le gerçekleştirdi Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Babasının yönlendirmesiyle 10 yaşında kick boksa başlayan Muhammet Emin, antrenman için 7 yıldır düzenli olarak yaşadığı Pasinler ilçesinden 55 kilometre uzaklıktaki Aziziye'deki spor salonuna geliyor.

Haftanın dört günü geliş-dönüş toplam 110 kilometre yol kat eden lise öğrencisi Muhammet Emin, geçen yıl 19-27 Ocak'ta Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda kick light kategorisinde 69 kiloda Türkiye ikincisi olarak ilk derecesini aldı.

Evi ile spor salonu arasındaki mesafeyi düşünmeden çalışmalarına devam eden Muhammet Emin, bu yıl 22-29 Ocak'ta Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks turnuvasında light contact kategorisinde Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Antrenörü Emre Şahin gözetiminde günlük 2 saat antrenman yapan Muhammet Emin, İstanbul'da 18-21 Mayıs'ta katıldığı 8.Türkiye Açık Wako Dünya Kupası'nda ise çeyrek finalde Bulgar rakibine mağlup oldu.

Muhammet Emin, mağlubiyetine rağmen pes etmeyip çalışmalarına devam ederek geçen ay Mardin'de katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda light contact ve kick light kategorilerinde Türkiye şampiyonluğu elde etti ve milli takıma davet edildi.

Şimdi Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Sıkı çalışarak İstanbul'da 25 Ağustos'ta yapılacak Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanan lise son sınıf öğrencisi Muhammet Emin, beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okumayı planlıyor.

Milli sporcu Mehmet Emin Alkan, AA muhabirine, Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda derece elde ederek İstiklal Marşı'nı okutmak istediğini söyledi.

Kick boksa ilk başladığı dönemi anlatan Muhammet Emin, "Babam spor yapmamı istedi. Sonra kick boksa başladım. İlk başta kendime hemen bir hedef koydum. İlk hedefim milli takıma girmek ve ülkemi temsil etmekti. Çok şükür yılların emeğiyle bu yıl ilk hedefim nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Muhammet Emin, Mardin'deki şampiyonadan sonra milli takıma seçildiğini belirterek, "Antrenman yapmak için günde 100 kilometre üzerinde yol geliyorum. Allah emeğimizin karşılığını verdi ve çok şükür, milli takıma seçildik. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, bu işin hakkını vermeyi hedefliyorum. Avrupa Şampiyonası'na şu an sayılı günler var. Oraya hazırlanıyorum. İnşallah, Avrupa şampiyonu olduktan sonra daha bir azim ve hırsla çalışacağım. Bir sonraki yıl da aynı şekilde dünya şampiyonasına hazırlanmak ve tekrardan milli takıma seçilmek için aynı şekilde çalışmalarıma devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Emre Şahin: "Kilometrelerce yolu gelip gitmek herkesin yapabileceği bir iş değil"

Antrenör Emre Şahin de Muhammet Emin'i 4 yıldır eğittiğini ve sporcusunun zor aşamalardan geçerek başarı basamaklarını tırmandığını kaydetti.

Muhammet Emin'in hırslı ve istikrarlı bir sporcu olduğunu söyleyen Şahin, şöyle konuştu:

"Günlük kilometrelerce yol kat edip, gelip burada antrenman yapmak ve antrenmanda yorulup ardından o yolu geri gitmek çok zor. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Bizimle değilken kendi başına birçok zorluğa karşı mücadele vermeyi başarıyor, bunu başardı da. Geçen yıldan bugüne kadar katıldığı arenalarda birçok şampiyonluk elde etti. Çalışması ve özverisi gerçekten muazzam. Başarısını yavaş yavaş ilerletti, bazı şampiyonalarda ikinci ve üçüncü oldu. Bazılarında derece bile alamadı ama başarısızlıklarına rağmen branşına olan sadakatini gösterdi. Mücadelesini, çalışmasını ve özverisini birleştirerek bu sporu yapacağına kanaat getirdi. Şimdi milli takımda forma giymenin onurunu ve gururunu yaşayacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 25 kişi yakalandı
Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazada yaralananlar ve ölenlerin yakınları o günü unutamıyor
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde depremzedeler için köy evlerinin yapımı sürüyor
Kars'ta günlük 50 bin metreküp atık su arıtılacak
Yapay zeka dolandırıcılığına karşı "sosyal medya" uyarısı

Benzer haberler

Milli hayalini kilometrelerce uzaklıktaki spor salonuna "gel-git"le gerçekleştirdi

Milli hayalini kilometrelerce uzaklıktaki spor salonuna "gel-git"le gerçekleştirdi

Oltu taşından tespihe "Kaplumbağa Terbiyecisi"nden esinlenerek farklı bir imame yaptı

"Perseid meteor yağmuru" Doğu Anadolu Gözlem Evi bölgesinde kaydedildi

Erzurum'da "Taş Eserler Açık Hava Müzesi" açılış için gün sayıyor

Erzurum'da "Taş Eserler Açık Hava Müzesi" açılış için gün sayıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "engellilerin ilaçlarının çalınıp satıldığı" iddiasına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "engellilerin ilaçlarının çalınıp satıldığı" iddiasına ilişkin açıklama
Erzurumlu gençler, geliştirdikleri roketle Türkiye şampiyonu oldu

Erzurumlu gençler, geliştirdikleri roketle Türkiye şampiyonu oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet