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Yaşam

Milli dağcı Tunç Fındık, Everest Dağı'nın zirvesine tırmandı

Milli dağcı Tunç Fındık, üçüncü kez Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başardı.

Erkan Tiryaki  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Milli dağcı Tunç Fındık, Everest Dağı'nın zirvesine tırmandı

Ankara

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre uzun süren kamp sonunda Tunç Fındık, 8 bin 848 metrelik Everest Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Zirveye oksijensiz çıkmayı hedefleyen milli dağcının, boğaz enfeksiyonu nedeniyle planını değiştirerek oksijenli bir şekilde zirveye çıktığı aktarıldı.

Üçüncü kez zirveyi gören Tunç Fındık için mesaj yayımlayan Türkiye Dağcılık Federasyonu, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bir Türk dağcısı olarak elde ettiği bu başarıdan dolayı Tunç Fındık’ı yürekten kutluyoruz, bu projesinde sponsor olan ACTECON şirketine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullanarak ay-yıldızlı dağcıyı kutladı.

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