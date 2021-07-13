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Yaşam

Meslek lisesinde üretimden kalan atık malzemeler sokak hayvanlarına yuva oldu

Samsun Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tahta atıklardan sokak hayvanları için 20'ye yakın barınak yapıldı.

İlyas Gün   | 13.07.2021
Meslek lisesinde üretimden kalan atık malzemeler sokak hayvanlarına yuva oldu

Samsun

Türkiye genelinde pek çok okulun sıra, sandalye ve öğrenci dolaplarının üretimini yapan Samsun Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atık malzemeleri, sokak hayvanlarına yuva oldu.

Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Teknoloji Bölümü öğretmen ve öğrencileri, okul bünyesinde kurulan atölyede Türkiye genelinde pek çok okulun sıra, sandalye ve öğrenci dolaplarının üretimini yapıyor.

Üretimde kullanılan malzemelerden kalan tahta atıklar ise yakılmak veya atılmak yerine sokak hayvanları için yuvaya dönüştürülüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüz yüze eğitime ara verildiği için "Telafide Ben de Varım Programı" kapsamında okula gelen öğrencilerce sokak hayvanları için yapılan yuvalar, Çarşamba Belediyesince ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştiriliyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AA muhabirine, okulda yapılan üretimin ardından kalan artık malzemelerin normalde kaloriferde yakıldığını veya çöpe atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bu atıkları değerlendirmek istediklerini belirten Doğan, "Öğrencilerin hem hayvan dostu olması hem de atıkların kulübe olarak değerlendirilerek sokak hayvanlarının yağmurdan, güneşten ve soğuktan korunabileceğini göstermek adına okul ile proje yaptık. Öğrencilerimiz atık malzemelerden kulübeleri yaptı. Biz de ilçenin değişik bölgelerine yuvaların yerleştirmesini yapıyoruz. Hayvanların yiyecek, içecek gibi ihtiyaçlarını temin ediyoruz." dedi.

Okul Müdürü Musa Kurt ise okulun bölgenin en büyük ve en kapsamlı meslek liselerinden biri olduğunu, bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğunu dile getirdi.

Üretimde kullandıkları demir profil ve diğer malzemelerin ahşap ambalaj kutuları içinde okullarına geldiğine işaret eden Doğan, "İş bittikten sonra bunlar çöp olmaktadır. Bu geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını değerlendirmeye karar verdik. Yaz döneminde öğrencilerin uygulamalı derslerini telafi etmek hem de sosyal sorumluluk projesi ile can dostların barınma imkanına kavuşmasını istedik." diye konuştu.

Kurt, bu kapsamda protokol yaparak ürettikleri barınakları Çarşamba Belediyesine teslim ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar 20'ye yakın barınağı Belediyeye teslim ettik. Bu barınaklarda can dostlarımız kışın soğuktan yazın sıcaktan korunacak. Ambalajların üzerine bir çatı yaparak gayet şık ve güzel barınaklar ürettik. Bu kulübeler sayesinde sokak hayvanlarına daha konforlu hayat sunulmaktadır." ifadesini kullandı.

Telafi eğitimine katılan 12. sınıf öğrencileri Sefa Yıldız ve Sedat Şahin de sosyal sorumluluk projesi içinde yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.


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