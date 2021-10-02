Dolar
8.87
Euro
10.28
Altın
1,760.95
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,401.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk için düzenlenen cenaze törenine katılıyor Oğuzhan Asiltürk için cenaze töreni düzenleniyor Oğuzhan Asiltürk için cenaze töreni düzenleniyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreninde konuşuyor.
logo
Yaşam

Mersinli zanaatkarın yaptığı utlar dünyanın dört bir yanında çalınıyor

Mersin'de çocuk yaşlarda başladığı zanaatını 33 yıldır sürdüren Mustafa Madendağ'ın atölyesinde tasarladığı utlar, yurt içi ve dışında ilgi görüyor.

Gül Meltem TEMİZ   | 02.10.2021
Mersinli zanaatkarın yaptığı utlar dünyanın dört bir yanında çalınıyor

Mersin

Yenişehir ilçesinde oturan 45 yaşındaki Madendağ, henüz 12 yaşındayken ustalarından öğrendiği ut yapımını kendisine ait atölyede sürdürüyor.

Ut zanaatkarı Madendağ, AA muhabirine, 33 yılının ut sanatıyla geçtiğini belirterek, "Ut sanatında hem yapım hem de icracılık çocukluktan beri hayalim olan bir meslekti. Allah'ın bize vermiş olduğu yetenek sayesinde bugünlere geldik." dedi.

El becerilerini geliştirmek için kuyumcu atölyesinde de çalıştığını, birçok usta udiden dersler aldığını ifade eden Madendağ, müşterilerinin yoğun talebini karşılamak için 2010'da eğitmenliği ve müzisyenliği bıraktığını anlattı.

Madendağ, bütün enerjisini yeni utlar tasarlamak için harcadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir ut yaklaşık 40 günde çalınır hale geliyor. 33 yıllık üretim hayatımda yaptığım 2 bin 300 udun tek tek kaydını tuttum. Avrupa, Amerika, Asya ve Arap ülkelerine ut yapıp gönderdim, göndermeye de devam ediyorum. Müşteriler severek alıp icra ediyor. Türkiye'de ut göndermediğim il kalmadı, bütün illerde ürünüm var. Yurt dışından da en çok talep Almanya, Hollanda, ABD, İngiltere, İsviçre ve Kanada'dan geliyor. Utlar, malzeme seçimi, işçilik ve müşterinin özel isteklerine göre fiyatlandırılıyor ve 5 bin ile 50 bin lira arasında alıcı buluyor."

"Burası benim için atölye değil, bir mabet"

Mesleği öğreteceği çırak bulamadığını söyleyen Madendağ, "Bu çok kıymetli ve özel bir meslek. Bu mesleğin devam etmesini istiyorum. Benden sonra yok olup gitmesin. Bana bir şey olduğunda, bu atölye ve sanat burada kalacak. Burası benim için atölye değil, bir mabet. İşimi bir ibadet gibi görüyorum, burası bana bir ibadethane gibi oldu. Çırak bulamamak beni çok yaralayan bir konu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un yükünü çeken Erzurum Şehir Hastanesi artık tüm hastalara şifa oluyor
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti
Avustralya’da Victoria eyaleti yeniden Kovid-19’un merkezi haline geldi
California'da 12 yaş ve üstü çocuklara Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
BM: Suriye'nin kuzeybatısında Kovid-19 vakaları son bir ayda yüzde 170 arttı

Benzer haberler

Bilgi ve iletişim firmalarının satışları 10 yılda yaklaşık 4 katına çıktı

Bilgi ve iletişim firmalarının satışları 10 yılda yaklaşık 4 katına çıktı

Mersinli zanaatkarın yaptığı utlar dünyanın dört bir yanında çalınıyor

Siirtli dördüncü kuşak teneke ustası 50 yıldır saca şekil veriyor

Mersin ve Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Mersin ve Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor
Emre Seven, deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Mersin'den KKTC'ye yüzüyor

Emre Seven, deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Mersin'den KKTC'ye yüzüyor
Elektronik sigaranın ve aksesuarlarının internetten satışı yasaklara rağmen sürüyor

Elektronik sigaranın ve aksesuarlarının internetten satışı yasaklara rağmen sürüyor