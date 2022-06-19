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Yaşam

Mersin'in turizm merkezi Kızkalesi'nde tatil hareketliliği başladı

Mersin'in önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi'nde, tatil hareketliliği başladı.

Hüseyin Hilmi Çömez   | 19.06.2022
Mersin'in turizm merkezi Kızkalesi'nde tatil hareketliliği başladı Fotoğraf: Hüseyin Hilmi Çömez/AA

Mersin

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'ne gelen tatilciler, yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan işletmeciler tarafından ağırlanıyor.

Bölgeye gelenler güneşli havada deniz ve kumun tadını çıkarıyor.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, AA muhabirine, Kızkalesi'nde tatil hareketliliğinin başladığını söyledi.

Yurt dışından rezervasyonlar aldıklarını aktaran Çalışkan, "Sezonumuz yoğun ve güzel geçiyor. Pandemi döneminde turizmcilerimize verilen destekten dolayı devletimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu sezon iyi geçiyor, bayramda kimsede yer yok." diye konuştu.

Otel işletmecilerinden Mehmet Şirin Öztop da bu yıl dolu bir sezon geçireceklerini söyledi.

İşletme Müdürü Selahattin Tulgar da sezonun başında olmalarına rağmen gurbetçilerin Kızkalesi'ne geldiğini belirterek, iyi bir sezon geçireceklerini kaydetti.

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