Dolar
43.43
Euro
52.01
Altın
5,512.53
ETH/USDT
2,933.00
BTC/USDT
87,902.00
BIST 100
13,701.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Mersin'in beyaza bürünen Sertavul Yaylası tatildeki çocukları ağırlıyor

Mersin'in Mut ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan Sertavul Yaylası, yarıyıl tatilindeki çocuklara kar eğlencesi yaşatıyor.

Ömer Tarsuslu  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Mersin'in beyaza bürünen Sertavul Yaylası tatildeki çocukları ağırlıyor Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini bağlayan Sertavul Geçidi'nin çevresindeki yayla, kar yağışı sonrası yarıyıl tatilindeki çocukları ve ailelerini ağırlıyor.

Aileleriyle 1650 rakımlı yaylaya giden çocuklar, poşet ve leğenlerle karda kayarak tatilin tadını çıkarıyor.

Beyaz örtüyle kaplanan yayla, kış manzarasıyla misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çocuklarıyla Sertavul Yaylası'nda vakit geçiren Recep Büyüktatlı, AA muhabirine, kar yağışına rağmen havanın çok güzel olduğunu söyledi.

Çocuklarının karda vakit geçirip eğlendiğini anlatan Büyüktatlı, yaylanın kış tatili için bölgedeki en iyi alternatiflerden biri olduğunu dile getirdi.

Halime Deryal da yaylanın kar yağışı sonrası güzel bir manzaraya büründüğünü belirterek, "Çocuğumuzun kar görmesini çok istedik. En uygun yer burasıydı. Kayarken çok mutlu oldu." dedi.

Eda Zeynep Düz (10) ise ailece etkinliğe katıldıklarını söyleyerek, "Karda kaymak çok eğlenceli. Ailecek güzel bir etkinlik yapmış olduk. Ortam çok güzel, herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile bir araya geldi
Doğu Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı
İletişim Başkanı Duran: Amacımız, uyuşturucuyla mücadelede yalnızca 'cezalandıran' bir konumda olmak değil
Bakan Memişoğlu: Merkezlerimizde bağımlılıkla mücadele kapsamında destek ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz
Jandarmanın 26 ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonları kapsamında 59 şüpheli tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Karla kaplı Süphan Dağı ve Aygır Gölü'nün çevresi dronla görüntülendi

Karla kaplı Süphan Dağı ve Aygır Gölü'nün çevresi dronla görüntülendi

Mersin'in beyaza bürünen Sertavul Yaylası tatildeki çocukları ağırlıyor

Süphan Dağı eteğindeki karla kaplı köylerde kış şartları yaşamı zorlaştırıyor

AKOM, İstanbul'da 2-3 Şubat'ta kar ve karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi

AKOM, İstanbul'da 2-3 Şubat'ta kar ve karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi
İspanya ve Portekiz'i vuran Kristin Fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

İspanya ve Portekiz'i vuran Kristin Fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti
İBB'ye ait çocuk etkinlik merkezindeki iddialara ilişkin çocuğun ailesinin avukatından açıklama

İBB'ye ait çocuk etkinlik merkezindeki iddialara ilişkin çocuğun ailesinin avukatından açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet