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Yaşam

Mehmetçik, kendisine yazan ilkokul öğrencilerine mektupla yanıt verdi

Ankara'da okuma yazmayı yeni öğrenen ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin sınırda görev yapan Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Mehmetçik cevap verdi.

Buğrahan Ayhan  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Mehmetçik, kendisine yazan ilkokul öğrencilerine mektupla yanıt verdi Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde çocukların vatan ve millet sevgisiyle kaynaşması, mektuplaşma aracının canlanması için "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi hayata geçirildi.

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Ankara'daki Şehit Mustafa Yiğitalp İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, okuma yazmayı öğrenmelerinin ardından hayatlarındaki ilk mektuplarını kaleme alarak, sınırda görev yapan askerlere 11 Mart'ta gönderdi.

Mektupların ulaştığı Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki askerler, miniklerin mektuplarına cevap verdi.

Proje kapsamında sabah saatlerinde okula gelen MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve 4. Kolordu Komutanlığı personeli, öğrencilerin masalarına oturarak hediyeler dağıttı.

Türkiye'nin ilk astronotu ve Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da etkinliğe katılarak, sınıfları gezdi, mektupları için öğrencilere teşekkür etti.

Etkinlik, okul bahçesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun gösterisinin ardından sona erdi.

"Onu burada görünce çok gururlandım"

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Gezeravcı, bugün MSB ile MEB'in hayata geçirdiği proje için okulda bulunduklarını, askerlere yazdıkları mektupların cevabını paylaşmak için öğrencilerle buluştuklarını söyledi.

Türk milletinin imkanlarıyla bugünlere geldiklerini vurgulayan Gezeravcı, "Bu ülkenin birer evladı olarak geleceğimizin teminatı olan kardeşlerimizle böyle bir program kapsamında bir araya gelmek, onların eğitim öğretim hayatlarına başladıkları ilk yılı taçlandıracak şekilde hayatlarına iz bırakacak böyle bir programın parçası olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

İlkokul 1. sınıf öğrencilerinden Esma Kılıç da askerlerden mektubuna cevap geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Gezeravcı'yı gördüğü için mutlu olduğunu ifade eden Kılıç, "Türkçe dersinde Alper Gezeravcı'nın ödevini yapmıştım, sonra onu burada görünce çok gururlandım." dedi.

Öğrencilerden Ayşe Yılmaz da askerlerin mektup göndermesinin kendisini duygulandırdığını belirtti.

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