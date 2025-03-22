Mardin'de boğazına cisim kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir okulun müdür yardımcısı, boğazına cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.
Mardin
Kızıltepe Anafartalar Ortaokulu'nda dün 5. sınıf öğrencisi Ömer Okyar'ın nefes alamadığını fark eden sınıf öğretmeni, okulun müdür yardımcısı Hamdullah Atay'dan yardım istedi.
İlk yardım bilgisi olan müdür yardımcısı Atay, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.
Atay'ın yaptığı müdahale sonrası boğazından cisim çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.
Yaşananlar, okuldaki güvenlik kamerasınca kayda alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.