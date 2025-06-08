Dolar
39.22
Euro
44.69
Altın
3,310.05
ETH/USDT
2,514.30
BTC/USDT
105,387.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzon'da 3 Haziran'da meydana gelen selde kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın cansız bedeni bulundu
logo
Yaşam

Madagaskar'daki muhtaçların yüzü hayırseverlerin yardımlarıyla güldü

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, hayırseverlerin yardımlarını Madagaskar'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yüzleri güldürdü.

Cemal Aşan  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Madagaskar'daki muhtaçların yüzü hayırseverlerin yardımlarıyla güldü Fotoğraf: Cemal Aşan/AA

Mahajanga

TDV'nin 2025 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Madagaskar'a giden gönüllüler, hem kurban bağışlarını hem de yardımları dağıtmaya devam etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

4 bin 900 hisse kurban etinin dağıtılmasını sağlayan gönüllüler, yakın ilgileriyle yörede yaşayanların gönlüne dokundu.

Kurbanların kesilmesinin ardından paketlenen etleri kentteki yetimhanelerde, camilerde ve köylerde binlerce ihtiyaç sahibine ulaştıran TDV gönüllüleri, yanlarında götürdükleri hediyelerle de çocukları sevindirdi.

Madagaskar'daki organizasyonda yer alan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve TDV gönüllüsü Fatih Koca, ülkede kurban etlerinin dağıtılması faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Binlerce kişiye ulaşarak gönüllerine dokunduklarını belirten Koca, "Bugün yine sabah kesilen kurbanların dağıtımında yetimhanelere gittik, yavrularımızla birlikte olduk. İhtiyaç sahiplerine milletimizin emanet ettiği kurbanların etlerini dağıttık. Burada bir köydeyiz. Kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine, Türkiye Diyanet Vakfı olarak dağıtıyoruz." diye konuştu.

Faaliyetleri sırasında duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren Koca, "Bir yandan mutlu oluyoruz bir yandan duygulanıyoruz. Milletimizin bağışladığı kurbanların etlerini dağıttığımızda buradaki insanlar TDV'nin daha önceki organizasyonlarından dolayı mutlu olduklarını ve yine beklediklerini söylüyorlar." dedi.

"Gönüllere dokunup hayır dualarını almak için buradayız"

Türkiye Diyanet Vakfı Kurumsal İletişim Koordinatörü Aykut Burak Şimşek de TDV personeli ve gönüllüleri olarak kurban kesimi için Katsipi Adası'nda olduklarını söyledi.

Adada yaşayan Müslüman kardeşleriyle bir araya geldiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Onlarla dertleştik, sıkıntılarını dinledik. 'Biz bayramın gelişini Türklerin gelişinden anlıyoruz. Bizim için bayramın önceki günlerden bir farkı yok ama geldiğinizde yılda bir kez sizin sayenizde et yiyoruz' diyorlar. Burada 560 hisse kurbanı, hayırseverlerimizin emanetlerini dağıtıyoruz. Kardeşlerimizle kurbanların etlerini paylaşıyoruz. Gönüllere dokunup onların hayır dualarını almak için buradayız."

"Herkese tavsiye ederiz"

Almanya'dan Madagaskar'a gelen TDV gönüllüsü Şaban Keser de "Gönüllü olarak organizasyona yazıldım ve gelmek nasip oldu. Çok değişik duygular yaşadım. Gelip görmek gerekiyormuş. Buradaki insanların sadece yılda bir kez Kurban Bayramı'nda et yiyebilmeleri beni çok duygulandırdı. Yetimhaneleri gördük, kolay değil. Herkese buraya gelip insanların ne durumda olduğunu görmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Salzburg Yunus Emre Cami üyesi Ali Erçerman, gönüllü olarak organizasyonda yer aldığını ifade ederek, "Çok güzel bir kurban coşkusu yaşıyoruz. Buradaki insanların Türklere ayrı bir ilgisi var. Kurbanların etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Biz de bizzat buna tanıklık ettik. Herkese bunu tavsiye ederim." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi e-Devlet'te
Trabzon'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Bakan Işıkhan'dan annelere sağlanan desteklere ilişkin açıklama: 2024'te 357 milyon lira emzirme ödeneği sağladık
Kars'ta ambulans şarampole devrildi, 4 sağlıkçı yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Madagaskar'daki muhtaçların yüzü hayırseverlerin yardımlarıyla güldü

Madagaskar'daki muhtaçların yüzü hayırseverlerin yardımlarıyla güldü

TDV bayramda ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet