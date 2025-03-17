Dolar
36.67
Euro
40.04
Altın
2,999.58
ETH/USDT
1,908.60
BTC/USDT
83,267.00
BIST 100
10,855.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Lidya soylularının defnedildiği Bintepeler, açan çiçeklerle renklendi

"Anadolu'nun piramitleri" olarak gösterilen Manisa'nın Salihli ilçesindeki "Lidya Tümülüsleri" çevresi, baharın gelmesiyle kır çiçekleri açtı.

Kamil Tekmen  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Lidya soylularının defnedildiği Bintepeler, açan çiçeklerle renklendi Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Manisa

Salihli, Ahmetli ve Gölmarmara ilçeleri arasındaki "Bintepeler" olarak bilinen bölgede, milattan önce 6 ve 7. yüzyıla tarihlenen dönemde Lidya soyluları ve kraliyet ailesi üyelerinin defnedildiği irili ufaklı 115 tümülüs (mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) bulunuyor.

Tarihi öneminin yanında görüntüsüyle de ilgi gören bölge, çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan "Bintepeler", baharın gelmesiyle doğal güzelliğini de sergilemeye başladı. Tümülüslerin çevresinde açan farklı renklerdeki çiçekler, bölgeyi renklendirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boks şampiyonasında derece alan kadın sporculara teşekkür paylaşımı
Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Mete Apartmanı'nın yeni bilirkişi raporunda "yönetmeliğe aykırı imalat" vurgusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, geri dönüş yapan Suriyelilere ilişkin paylaşım
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Benzer haberler

Lidya soylularının defnedildiği Bintepeler, açan çiçeklerle renklendi

Lidya soylularının defnedildiği Bintepeler, açan çiçeklerle renklendi

Gediz Ovası çiçeklerle renklendi

Manisa'da koyun tek batında 5 kuzu doğurdu

Manisa'da üniversite öğrencileri hurda metallerden leyleklere yuva yaptı

Manisa'da üniversite öğrencileri hurda metallerden leyleklere yuva yaptı
79 yaşındaki emekli orman mühendisi "yeşil vatan" için çalışmayı sürdürüyor

79 yaşındaki emekli orman mühendisi "yeşil vatan" için çalışmayı sürdürüyor
"Yeşil Kitap Kahve" ziyaretçilerini bağımlılıklara karşı bilinçlendiriyor

"Yeşil Kitap Kahve" ziyaretçilerini bağımlılıklara karşı bilinçlendiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet