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Yaşam

LGS'den tam puan alan Ispartalı öğrenci, başarısını düzenli çalışmaya borçlu

Isparta'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan IYAŞ Selçuklu Ortaokulu öğrencisi Mustafa Talha Korkmaz, verimli ve düzenli çalıştığını, sınav kaygısını da yenince başarının geldiğini belirtti.

Muhammed Enes Yapalıkan  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
LGS'den tam puan alan Ispartalı öğrenci, başarısını düzenli çalışmaya borçlu Fotoğraf: Muhammed Enes Yapalıkan/AA

Isparta

IYAŞ Selçuklu Ortaokulu Müdürü Muhittin Peker'i ziyaret eden Korkmaz, gazetecilere, sınav hazırlık sürecinde sık sık kitap okuduğunu söyledi.

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Stres ve kaygıyı yönetmenin önemine işaret eden Korkmaz, "Verimli ve düzenli çalıştım. Sınav kaygımı da yenince başarı geldi." dedi.

Baba Ali Korkmaz da oğlunun başarısından gurur duyduğunu dile getirdi.

Oğlunun ders çalışmaya ara verdiği anlarda sık sık satranç oynadığını anlatan Korkmaz, "Oğlumu, satranç çok rahatlatıyordu. Millete ve memlekete hizmet edecek bir insan olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Anne Ayşe Korkmaz da oğluyla gurur duyduğunu kaydetti.

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