Kuşcenneti Milli Parkı baharda binlerce kanatlı ile görsel şölen sunuyor
Afrika'dan, Avrupa ve Asya'ya göç eden çok sayıda kuşun cıvıltılarının yankılandığı Milli Park, göl kıyısında yemyeşil doğası ve çeşitliliğiyle eşsiz manzaralara ev sahipliği yapıyor.
Balıkesir
Balıkesir'de, ilkbaharın gelmesiyle her yıl üreyen 66, toplamda ise 266 kuş türünün bulunduğu Kuşcenneti Milli Parkı belgesellik görüntülere sahne oluyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kayıtlarına göre, Manyas ve Bandırma ilçelerinin sınırları içinde Kuşgölü civarındaki bu bölge 1959'da milli park ilan edildi.
Orman rejiminde olmadığı için önce Bakanlar Kurulu kararıyla orman vasfına alınan, daha sonra milli park statüsü kazanan Kuşcenneti, 24 bin 47 hektar alanı kapsıyor.
Afrika'dan, Avrupa ve Asya'ya göçen su kuşlarının ana göç yolları üzerindeki Kuşcenneti Milli Parkı'nda ilkbaharın gelmesiyle her yıl üreyen 66, toplamda ise 266 kuş türü bulunuyor.
Göl kıyısında yemyeşil doğası ve çeşitliliğiyle eşsiz manzaralara ev sahipliği yapan Kuşcenneti Milli Parkı, tepeli pelikan, ak pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı, yaban ördeği ve ötücülerden oluşan binlerce kuşun ağaçlar ve sazlar üzerine yuva yaptığı büyük kuluçka kolonilerini barındırıyor.
Avrupa Konseyi tarafından çok iyi korunan ve kıta ölçeğinde değer taşıyan doğal alanlara verilen "Avrupa Diploması"nın en üst kategorisi olan "A" sınıfı diplomayla 1976'da ödüllendirilen Milli Park'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde yılda ortalama 60 bin ziyaretçi geliyordu.
"Kuşcenneti Milli Parkı Geliştirme Projesi" kapsamında idare ve ziyaretçi tanıtım merkezinin tadilatı sürdüğünden gözlem kulesi hariç ziyarete kapalı olan Milli Park'ta, Kovid-19 kısıtlamalarının da sürdüğü bugünlerde sadece kuş sesleri yankılanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.