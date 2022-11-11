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Yaşam

Küçükelmalı Tabiat Parkı'na sonbahar tabloyu andıran manzaralarla geldi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde serin havası, çam ormanlarının içinde dingin ortamı ve göletiyle doğa tutkunlarını ağırlayan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sonbahar tüm renkleriyle yaşanıyor.

Muhsin Arslan   | 11.11.2022
Küçükelmalı Tabiat Parkı'na sonbahar tabloyu andıran manzaralarla geldi Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Küçükelmalı köyü sınırları içinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan tabiat parkı, Bursa'ya 80, Eskişehir'e 74, Bilecik'e 41, Pazaryeri'ne 10 ve Bilecik-Eskişehir kara yoluna 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Hazan mevsiminin tüm renklerini bir arada barındıran, resim tablolarını andıran manzaralar sunan bölgeye özellikle hafta sonlarında şehrin kalabalığından uzaklaşıp doğada dinlenmeyi tercih edenler ile kamp, doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunları geliyor.

Tabiat parkında araç ve yürüyüş yolları, bungalov, iskele ve ahşap köprüler, çocuk ve serbest oyun alanları, kameriyeler, çeşmeler, amfi, karavan kamp alanı, kır lokantası ve yöresel ürün satış noktası ile su sporları merkezi gibi birçok bölüm yer alıyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma yaptıklarını ve göletin cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Doğa turizminin yanı sıra göletlerin de ilçe turizmine hareket kattığını belirten Tekin, "Pazaryeri'miz sonbaharın en güzel yaşandığı bir ilçe. Burada birbirinden değerli doğa harikası alanlar mevcut. Göletlerin etrafında kamp kuran bazı doğaseverler, bölgedeki renk cümbüşüne tanıklık ederek tabiatın tadını çıkarıyor. Şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihi, ilçedeki Küçükelmalı Tabiat Parkı oluyor." dedi.

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