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Yaşam

Kosovalı Latifi dede 82 yıldır Ramazan ayında oruç tutuyor

Kosova'nın başkenti Priştine'de yaşayan 90 yaşındaki emekli imam Latif Latifi, 82 yıldır Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiriyor.

Agim Sulaj, Eren Beksaç  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Kosovalı Latifi dede 82 yıldır Ramazan ayında oruç tutuyor Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Kosova

Latifi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın sağlığına ve tüm Müslümanlara çok iyi geldiğini, çünkü insanların bu ayda daha sabırlı ve yumuşak huylu olduğunu söyledi.

Ramazanda oruç tutmaya her zaman önem verdiğini belirten Latifi, "Ramazan ayı geldiğinde çok mutlu oluyorum. Şu an 90 yaşındayım, 11 yaşımdayken oruç tutmaya başladım, yani 80 ramazandır düzenli oruç tuttum. Her 30 yılda bir ramazan daha ekleniyor, bu yüzden toplamda 82 ramazanda oruç tutmuş oluyorum ve bundan hep memnun oldum." diye konuştu.

Priştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okuyan emekli imam Latifi, ramazanda daha fazla ibadet ettiğini ve yapılan iyiliklerin sevabının Allah katında çok olduğunu kaydetti.

Ramazanda yakınlarıyla daha sık görüştüğünü dile getiren Latifi, "Ramazanda daha çok namaz kılıyoruz, daha fazla Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Aile ve akrabalarımızla daha fazla vakit geçiriyoruz. Hepimiz birbirimize daha yakın, daha mutlu ve daha huzurlu oluyoruz." diye konuştu.

Hayatındaki en zorlandığı orucu eski Yugoslavya döneminde yaptığı askerlik sırasında tuttuğunu anlatan Latifi, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımın en zor ramazanı komünizm döneminde, 1963'te askerlik yaptığım zamandı. Oruç tutmak benim için çok zordu. Gizlice oruç tutmaya başladım, dört gün boyunca tuttum ancak mutfakta verilen yemeğin bir Müslüman için uygun olmayabileceğini düşündüm ve yemek zorunda kaldım. Fakat o günleri daha sonra tekrar oruç tutarak telafi ettim. O ramazan benim için en zoru oldu."

Latifi, o dönemde oruç tutmanın, namaz kılmanın ve Kur’an okumanın gizlice yapılmak zorunda olduğunu vurguladı.

Yaşlı olmasına rağmen her gün sahura kalktığını söyleyen Latifi, sofraların bugün geçmişe göre daha zengin olmasına rağmen, çocukluk ve gençlik yıllarında ailesiyle birlikte geçirdiği ramazanların kendisi için "daha güzel" olduğunu sözlerine ekledi.

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