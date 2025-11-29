Dolar
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi’ne giriş yapıyor.
logo
Yaşam

Kongolu doktor Türkiye'de kendisini geliştirip ülkesine hizmet etmek istiyor

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde gözlemci asistan olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Dr. Murotso Kasereka Pius, ülkesinde görev yapacağı günü bekliyor.

Canan Tükelay  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Kongolu doktor Türkiye'de kendisini geliştirip ülkesine hizmet etmek istiyor Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

Göz hastalıkları uzmanlık eğitiminin son yılında bulunan Pius, bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere gözlemci asistan olarak AFSÜ Göz Hastalıkları Kliniğine geldi.

Eşi ve 4 çocuğu ülkesinde olan Pius, iyi bir göz doktoru olabilmek için çaba gösteriyor.

"Kornea nakli alanında ilerlemek istiyorum"

Pius, AA muhabirine, kasım ayının başında AFSÜ'ye geldiğini, şimdiden üniversitedeki hocalarından ve asistan arkadaşlarından çok şey öğrendiğini söyledi.

Ülkesinde göz doktoruna ihtiyaç olduğu için bu alanı seçtiğini anlatan Pius, "Bütün hocaların ameliyatlarına giriyorum. Kornea nakli alanında ilerlemek istiyorum. Diplomamı aldıktan sonra bir an evvel ülkeme dönmek istiyorum. Ailemin ve şehrimin bize ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"Tecrübe kazanıyor"

AFSÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Ethem Ay da Pius ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) destekli projede yardım amaçlı katarakt organizasyonunda bulunmak üzere Benin'e gittiğinde tanıştığını dile getirdi.

Onların üniversitesinde ücretsiz katarakt ameliyatları yaptıklarını aktaran Ay, "Pius, orada son yıl asistanıydı. Türkiye'deki eğitim olanaklarından bahsettiğimizde buraya gelmek istedi." dedi.

AFSÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müberra Akdoğan ise Pius'un istekli ve başarılı olduğunu anlattı.

Beraber ameliyatlar yaptıklarını belirten Akdoğan, "Tecrübe kazanıyor. Hastalara nasıl yaklaşıyoruz, önceliğimiz nedir, onları gösteriyoruz. Bize sorduğu sorulara yanıt vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

