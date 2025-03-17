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Yaşam

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne leyleklerin yuva yapması için platformlar yerleştirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne leyleklerin yuva yapması için platformlar yerleştirildi.

İlyas Gün  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne leyleklerin yuva yapması için platformlar yerleştirildi Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ve çevresinde çok sayıda leylek yuvası bulunuyor.

OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, bölgede hem görselliği hem de yuva sayısını artırmak için deltanın içlerine platformlar yerleştirdi.

Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası'nın Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçelerinin sınırları içinde 56 bin hektarlık bir alan olduğunu belirtti.

Türkiye'de görülen kuş türü sayısının 500 olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde görülen tür sayısı ise 365'tir. 165'i ise yaz ve kış göçlerinde alana gelen türlerdir. Yine baharın müjdesi olarak bilinen ak leylekler, kış mevsiminin sona ermesiyle deltaya gelmeye başladı. Leylekler kış ayında deforme olmuş yuvalarını onarmaya başladı. Alana gelen çift leylek bireyleri ise yeni yuva arayışı içindeler. Biz ziyaretçilerin görebileceği güzergahlara Ornitoloji Araştırma Merkezi ile yaptığımız çalışmalar sonucunda 5 platform yerleştirdik. Platformlara artık leylekler daha güvenli bir şekilde yuvalarını kurabilecek. Elektrik direklerinin üzerine yapılan yuvalar bazen leylekler için sıkıntılı olabiliyor. Bu platformlarda yuvalarını kuran leylekler, yavrularını rahat bir şekilde yetiştirip yeniden güney bölgelere göç edebilecek. Şu an 5 platform dikildi ancak planlamamız bu yuvalar dolduktan sonra deltanın güvenli noktalarına daha fazla platform yerleştirmek."

"1000 çifte yakın leylek bu civarda ürüyor"

Yılmaz, deltada yapılan sayımlarda 950 çifte yakın leylek tespit ettiklerini belirterek, "Çevresini de kattığımızda 1000 çifte yakın leylek bu civarda ürüyor. Ak leyleklerin dişi ve erkek bireyleri birlikte yuvalarını yapıyor, Afrika'nın en uzak bölgelerinden deltaya geliyor, 30 gün kuluçka döneminden sonra yavrularını erişkin bir birey haline getiriyorlar. Yavrular büyüdükten sonra hep birlikte yeniden güneye göç ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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