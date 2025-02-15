Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü
Van'da etkili olan yağışların ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.
Van
Yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelale, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Soğuk hava nedeniyle kısmen donan şelale ve çevresi, dün etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Şelale ile çevresindeki kar örtüsü ve kırağı tutan ağaçlar, dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.