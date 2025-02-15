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Yaşam

Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü

Van'da etkili olan yağışların ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.

Muhammed Onur Yavrutürk  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Van

Yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelale, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Soğuk hava nedeniyle kısmen donan şelale ve çevresi, dün etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Şelale ile çevresindeki kar örtüsü ve kırağı tutan ağaçlar, dronla görüntülendi.

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