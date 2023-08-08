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Yaşam

Kırşehir'de ateş başında çalışan esnaf bunaltıcı sıcaklarda mesai yapıyor

Kırşehir'de bunaltıcı sıcak havaya rağmen ateş başında çalışan esnaf, üretime devam ediyor.

Serkan Güner  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Kırşehir'de ateş başında çalışan esnaf bunaltıcı sıcaklarda mesai yapıyor Fotoğraf: Serkan Güner/AA

Kırşehir

Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı kentte ateş başında çalışan fırıncı ve dönerciler, zor koşullarda mesailerini sürdürüyor.

Ekmek fırını ustası Abdurrahman Şevik, AA muhabirine, bayıltıcı sıcaklar nedeniyle sırayla ocak başına geçerek çalıştıklarını söyledi.

Hissedilen sıcaklığın 40 dereceye kadar ulaştığını dile getiren Şevik, "İnsanımıza hizmet ediyoruz. Sıcak havalar bizi perişan ediyor, çok sıkıntılıyız ama yine de üretim yapıyoruz. Ara ara mola veriyoruz, soğuk su, çay molalarımız var, dinlenerek devam ediyoruz." dedi.

Et döner ustası İbrahim Karadağ, talebi karşılamak için yoğun mesai harcadıklarını ve ateş başında çalıştıklarını belirterek, "Dışarısı 40 derece ama biz burada daha fazla hissediyoruz ve çalışıyoruz. Vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Bol bol soğuk su içiyoruz, iki usta dinlenerek çalışıyoruz." diye konuştu.

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