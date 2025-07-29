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Yaşam

Kırklareli'nde kuruyan gölette balık ölümleri

Kırklareli'nde kuruma noktasına gelen Müsellim Göleti'ndeki balıklar öldü.

Özgün Tiran  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Kırklareli'nde kuruyan gölette balık ölümleri Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı olarak Babaeski ilçesinin Müsellim köyündeki göletin su seviyesi düştü.

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Göletin kuruma noktasına gelmesiyle oksijensiz kalan balıklar öldü.

Merada otlayan hayvanların su içmesi amacıyla kullanılan göletin suyunun çekildiği bölgelerde ise çatlaklar oluştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

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