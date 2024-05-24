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Yaşam

Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "Azerbaycan Cumhuriyet Bayramın Kutlu Olsun" yazdı

Kırklarelili çiftçi, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümünü kutlamak amacıyla tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "Azerbaycan Cumhuriyet Bayramın Kutlu Olsun" yazdı.

Özgün Tiran  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "Azerbaycan Cumhuriyet Bayramın Kutlu Olsun" yazdı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde çiftçilik yapan Burak Tunçkol, dizi oyuncusu Melikşah Özen'in desteğiyle Azerbaycan'ın bağımsızlık günü 28 Mayıs öncesi kutlama gerçekleştirmek istedi.

Traktörüne Türk ve Azerbaycan bayrakları asan Tunçkol, pulluk ile toprakta iz bırakarak "Azerbaycan Cumhuriyet Bayramın Kutlu Olsun" yazdı. Börk takmış Özen de kutlamaya at üstünde elinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla tarla etrafında dolaşarak katkı verdi.

"Amacımız Türkün bir olduğunu göstermek"

Tunçkol, AA muhabirine Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğine dikkat çekmek için tarlasına yazıyı yazdığını söyledi.

Çalışmanın yaklaşık 4 saat sürdüğünü anlatan Tunçkol, "Buradaki amacımız dünyaya Türkün birliğini, Azerbaycan ile Türkiye'nin her zaman bir olduğunu vurgulamak." dedi.

Tunçkol, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü tebrik ettiğini ve Özen'in yönetmenliğinde çekilen "Karabağ Zaferi" isimli kısa filmi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ulaştırmak istediklerini kaydetti.

Dizi oyuncusu Özen de milli duygularla bir kutlama gerçekleştirdiklerini, kısa süre içerisinde de Aliyev'i ziyaret etmek istediklerini belirtti.

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