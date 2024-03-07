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Yaşam

Kırgızistan'da Türk Kızılayın desteğiyle 40 kadın, dikiş kursu sayesinde meslek sahibi oldu

Kırgızistan'da Türk Kızılayın desteğiyle 40 kadın, dikiş kursu sayesinde meslek edindi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Kırgızistan'da Türk Kızılayın desteğiyle 40 kadın, dikiş kursu sayesinde meslek sahibi oldu Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Bişkek

Türk Kızılay, Kırgızistan'da ihtiyaç sahiplerine ve sosyal kalkınmaya destek olmak amacıyla projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Türk Kızılay Orta Asya Delegasyon Başkanı Habibe Kalyoncu, AA muhabirine, Kırgızistan Kızılay işbirliğinde temel mesleki eğitime erişimde sıkıntılar yaşayan 40 kadının katılımıyla biçki dikiş kursu düzenlediklerini söyledi.

Kalyoncu, proje kapsamında haftanın 5 günü 20 saat dikiş eğitimi verildiğini, ayrıca kursiyerlerin ekonomilerini daha iyi yönetmelerine destek sağlamak amacıyla 10 saatlik bilgilendirme oturumlarının düzenlendiğini ifade etti.

Eğitime verdikleri önemin altını çizen Kalyoncu, kursiyerlerin kaza ya da acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğine dair 36 saatlik bilgilendirme oturumları gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kalyoncu, Kırgızistan'da ilk kez dikiş kursu düzenlediklerini söyledi.

"Bu, benim hayalimdi"

Kızılayın desteğiyle aldığı mesleki eğitim sayesinde aile bütçesine katkı sunmaya hazırlanan Yeter Adabaşeva, "Bu, benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Adabaşeva, organizasyondan çok memnun olduklarını belirterek, "Kursa katılanlarla aile olduk. Öğretmenimiz çok iyiydi. Bize çok verimli dersler verdi. Sertifikamızı aldık ve iş başvurusunda bulunacağız." diye konuştu.

"Dikiş atölyesinde işe girmek için düşünmeye başladım"

Medine Tursınova da Kızılayın organizasyonundaki kurslara katılarak biçki dikiş tekniklerini teorik ve uygulamalı öğrendiğini söyledi.

Tursınova, "İyi ki bu kursa geldim. Dikmek istediklerimi dikmeye başladım. Bu kurslar, bizim için büyük destek oldu. Dikiş atölyesinde işe girmek için düşünmeye başladım. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yardımseverliğin ve dayanışmanın yayılmasını hedefleyen Türk Kızılay, Kırgızistan Kızılay ile işbirliğinde her yıl belirlenen ihtiyaç sahiplerine insani yardım, kurban eti dağıtımı, çocuk yetiştirme yurtlarına ziyaret, kan bağışı ve öğrencilere yönelik afet eğitimi gibi faaliyetler gerçekleştiriyor.

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