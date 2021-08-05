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Yaşam

Kerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yer alan Kerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları, barındırdığı canlı çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Tahir Turan Eroğlu   | 05.08.2021
Kerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu / AA

Kocaeli

Kanyon, kovuk ve mağaralarıyla son yıllarda dalış tutkunlarının uğrak merkezlerinden olan Kerpe, vatoz, levrek, eşkina, tekir, kefal, lüfer, istavrit ve farklı yengeç türleri başta olmak üzere canlı türlerine yuva oluyor.

Deniz canlılarının yoğunlukla gözlendiği en önemli lokasyonu ise su yüzeyinden başlayıp 13-14 metrelere kadar ulaşan derinlikte tarihi Ceneviz liman mendireği oluşturuyor.

Yalnızca karayel rüzgarına açık, diğer tüm rüzgarlara kapalı olma özelliğiyle güvenli ve her mevsim dalışa elverişli bir merkez olan Kerpe, tarihi liman mendireğinin yanı sıra bölgede "denizlerin oksijen deposu" olarak bilinen, aynı zamanda denizatlarının üreme noktası deniz çayırlarıyla da su altı fotoğrafçıları için ortam oluşturuyor.

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