Kerküklü "seyyar berber" aracıyla sokak sokak gezerek hizmet sunuyor
Irak'ın Kerkük kentinde yıllardır berberlik yapan Casim Muhammed, aracını adeta bir kuaför salonuna çevirerek, müşterilerini istedikleri yerde tıraş ediyor.
Kerkük
Kerkük'te bir ilk olan "seyyar berberde" gerekli tüm ekipmanın yanı sıra müşterileri rahat ettirecek her şey mevcut.
Müşterilerinin çoğu hasta, yaşlı ve engellilerden oluşan Muhammed'e, 6 ay önce başladığı seyyar berber hizmeti kapsamında kentin hemen hemen tüm semtlerinden talep geliyor.
Yaklaşık iki metrekarelik ve tek kişilik araçta, kullan-at malzemeler yer alıyor. Makas, ustura, tarak, cımbız, törpü gibi ekipmanlar her kullanım sonrası sterilizasyon makinesinde dezenfekte ediliyor.
Mesleğe küçük yaşta çırak olarak başlayan 45 yaşındaki Muhammed, AA muhabirine "seyyar berber" hizmetine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu söyledi.
Muhammed, müşterilerin evlerine ya da yaşadıkları semtlere gitme yönünde çok yoğun talep aldığını ifade ederek şunları kaydetti:
"Normalde işlettiğim erkek kuaför salonunun dışında müşterilerime farklı bir hizmet sunmak istedim. Daha önce satın aldığım kasalı aracımın kasasını seyyar kuaför salonuna çevirme ve müşterilerimin ayağına giderek onlara hizmet verme fikrimi uygulamaya başladım."
Hasta ve engellilere ücretsiz hizmet veriyor
Aracının bir berber ve kuaförde bulunması gereken tüm donanıma sahip olduğunu kaydeden Muhammed, özellikle kuaförü ve berberi bulunmayan kırsal mahallelere gittiğini ve haftanın 6 günü hizmet verdiğini aktardı.
Henüz kent dışından kendisine talep gelmediğini belirten Muhammed, talep geldiği takdirde kent merkezinin yanında ilçe, kasaba ve köy demeden her yere giderek kuaförlük hizmetini vermeye hazır olduğunu belirtti.
Kuaför salonu işlettiği sıralarda da kendisine gelen yaşlı, hasta ve engelli müşterilerine destek olduğunu söyleyen Muhammed, seyyar kuaför uygulamasıyla birlikte gittiği tüm hasta ve engelli müşterilerine karşılıksız hizmet verdiğini dile getirdi.
Ramazan ayında ve bayramda yoğun ilgi gördü
Ramazan ayı boyunca gerek gündüz gerek akşamları iftar sonrası yoğun talep aldığını ifade eden Muhammed, özellikle ramazan bayramı öncesi kuaför salonlarında sıra beklemek istemeyenlerden yoğun ilgi gördüklerini kaydetti.
Bazı müşterilerin sakin bir şekilde tıraş olmak istediğini söyleyen Muhammed, şöyle devam etti:
"Kuaför salonuna gelip kimseyle görüşmek istemeyen ve kafasını dinleyip tek başına tıraş olmak isteyen ya da kendi iş yerinde işini yaparak rahat bir şekilde tıraş olmak isteyen müşterilerimiz var. Bizi en çok iş adamı, emekli ve esnaflar tercih ediyor."
Panca Ali semti sakini 62 yaşındaki Fazıl Mustafa, seyyar berber hizmetinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Tıraş olmak için kent merkezine gidecektim, şimdi ayağımıza geldi. Çok güzel hizmet bu. Usta arkadaşımız da güzel tıraş etti. Memnuniyet duydum." dedi.
Tıraş ve hizmetin yanında kendisine gösterilen ilgiden de çok mutlu olduğunu söyleyen Mustafa, saç sakal tıraşının yanı sıra kendisine cilt bakımı da yapıldığını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.