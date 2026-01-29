Dolar
43.43
Euro
52.02
Altın
5,514.25
ETH/USDT
2,933.20
BTC/USDT
87,974.00
BIST 100
13,687.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kedinin ağzından kurtarılan tavşan "Tombiş" kafenin maskotu oldu

Elazığ'da kafede çalışan Yakup Kuş'un kedinin ağzından kurtardığı ve "Tombiş" adını verdiği tavşan yavrusu, iş yerinin maskotu oldu.

İsmail Şen  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Kedinin ağzından kurtarılan tavşan "Tombiş" kafenin maskotu oldu Fotoğraf: İsmail Şen/AA

Elazig

Şehit Fethi Sekin Mesire Alanı'ndaki belediyeye ait kafede personel şefi olarak çalışan Kuş, 6 ay önce bir kedinin mesire alanındaki tavşan yavrusunu avlamaya çalıştığını gördü.

Tavşanı kedinin ağzından kurtarıp sahiplenen Kuş, ona "Tombiş" adını verdi. Kuş, gözü gibi bakıp koruduğu tavşan yavrusunu meyve ve yeşilliklerle besliyor.

Kafede masaların arasında serbestçe dolaşan "Tombiş", müşterilerin de ilgisiyle karşılaşıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Tombiş yeni doğmuş, küçücük bir yavruydu"

Yakup Kuş, AA muhabirine, 5 yıldır mesire alanındaki kafede çalıştığını, 6 ay önce hayatına giren "Tombiş"in sevimliliğiyle çalışma ortamlarına renk kattığını söyledi.

Tavşana gözü gibi baktığını anlatan Kuş, "Tombiş ile hikayem bundan 6 ay önce başladı. Tombiş yeni doğmuş, küçücük bir yavruydu. Onu mesire alanında kedinin ağzından kurtardım." dedi.

Kedi tarafından hırpalandığı için birkaç gün kafede baktığı tavşanı daha sonra annesi ve diğer yavruların bulunduğu alana bıraktığını anlatan Kuş, ancak tavşanın arkasından kafeye döndüğünü belirtti.

Kuş, bunun üzerine, kendisinden ayrılmayan tavşanı sahiplendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"6 aydır Tombiş'e özenle bakıp büyümesini ve gelişmesini sağladım. Zamanla aramızda büyük bir sevgi bağı oluştu. Tombiş, kafeye gelen müşterilerimizle de büyük bir sevgi bağı kurdu. Her gören müşterimiz onu çok seviyor, kendisi de insanlara çok alıştı. Mesire alanında başka tavşanlar da var ama Tombiş burada bizlerle sevgi bağı kurduğu için dışarıya çıkmıyor, diğer tavşanların yanına gitmiyor. İnsanlarla olmayı tercih ediyor çünkü insanlardan zarar görmüyor. Sevgiyi görüyor. Tüm hayvanları sevelim, onları koruyalım."

"Tombiş"in sevimli halleriyle kısa sürede kafenin maskotu olduğunu, çoğu müşterinin özellikle tavşanı görmeye geldiğini söyleyen Kuş, "Tombiş'i portakal, nar gibi meyve ve yeşilliklerle besliyoruz. Gelen müşterilerin kucağından inmiyor." diye konuştu.

Müşterilerden Sena Yıldırım da daha önce arkadaşlarıyla sohbete geldiği kafeye artık "Tombiş"i görmek için de geldiğini belirtti.

Tavşanın masadan masaya dolaşıp herkese kendini sevdirdiğini anlatan Yıldırım, "Tombiş çok sevimli. Yakup ağabey iyi ki onu kurtarmış." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile bir araya geldi
Doğu Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı
İletişim Başkanı Duran: Amacımız, uyuşturucuyla mücadelede yalnızca 'cezalandıran' bir konumda olmak değil
Bakan Memişoğlu: Merkezlerimizde bağımlılıkla mücadele kapsamında destek ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz
Jandarmanın 26 ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonları kapsamında 59 şüpheli tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kedinin ağzından kurtarılan tavşan "Tombiş" kafenin maskotu oldu

Kedinin ağzından kurtarılan tavşan "Tombiş" kafenin maskotu oldu

Kar ve buzlanma nedeniyle düşmeye bağlı kırık vakalarında son günlerde artış yaşanıyor

TEKNOFEST'te ikinci olan öğrenciler, yeni yarışlarda zirve için çalışıyor

Karla mücadeleye yükümlülerden destek

Karla mücadeleye yükümlülerden destek
Bakan Kurum: Elazığ'ı daha dirençli, daha güçlü bir şehir haline getirdik

Bakan Kurum: Elazığ'ı daha dirençli, daha güçlü bir şehir haline getirdik
Kastamonu'da kar nedeniyle yiyecek bulamayan kedileri köy imamı besliyor

Kastamonu'da kar nedeniyle yiyecek bulamayan kedileri köy imamı besliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet