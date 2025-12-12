Dolar
Yaşam

Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı

Diyarbakır'da yaşayan 92 yaşındaki Kazım Ertaş, 60 yıl boyunca kendisine hediye edilen ve görev yaptığı illerden topladığı eşyaları bir odaya sığdırdı.

Osman Bilgin  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı Fotoğraf: Osman Bilgin/AA

Diyarbakır

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar görev yapan 4 çocuk babası Ertaş, Türkiye'nin birçok ilinde çalıştı.

Batman, Mardin ve Şırnak başta olmak üzere görev yaptığı illerde çevresi tarafından sevilen Ertaş'a çok sayıda antika ve hatıra niteliğinde eşya hediye edildi.

Zamanla biriken bu eşyaların her birinin üzerine hediye edildiği tarihi ve hediye eden kişinin ismini not ederek arşivlemeye başlayan Ertaş, emekli olduktan sonra 2004'te Diyarbakır'a yerleşti.

Ertaş, merkez Sur ilçesindeki 3 odalı evinin bir odasında görev yaptığı illerden topladığı ve kendisine hediye edilen eşyaları sergiliyor.

"Eşyaların üzerine not yazdım"

Kazım Ertaş, AA muhabirine, meslek hayatı boyunca birçok il ve yurt dışında bulunduğunu, buralarda kendisine hediye edilen eşyaları hatıra olarak biriktirmeye karar verdiğini belirtti.

Görev süresinin büyük bölümünü Şırnak'ın Cizre ilçesinde geçirdiğini kaydeden Ertaş, burada çok sayıda hediye aldığını anlattı.

Hediyelikleri ve aldığı çeşitli antika eşyaları 1965'ten itibaren biriktirmeye başladığını ifade eden Ertaş, şunları söyledi:

"Bu esnada yanıma gelip giden arkadaşlarım da eşyaları sormaya başladı. 'Nereden getirdin, nasıl geldi.' diye merak ediyorlardı. Ben de kiminin hediye kimini de parayla aldığımı ifade ediyordum. Benim için hediye gelen eşyalar çok önemli. Bunun için de kim tarafından hediye edildiğini ve tarihini unutmamak adına eşyaların üzerine not yazdım. Onları unutmuyorum bu şekilde."

"Eşyalara bakınca hatırlıyorum kimin verdiğini"

Müzeleri gezmeyi ve eserleri incelemeyi sevdiğini vurgulayan Ertaş, koleksiyon oluşturma sürecinin zamanla çevresinin ilgisini çektiğini belirtti.

Ertaş, şöyle konuştu:

"Tarihi eserleri sevdiğim için böyle bir girişimde bulundum. Bunu gören etrafımdakiler de ilgimi görünce destek olmaya ve bir şeyler getirmeye başladı. Hediyeliklerin üzerine tarihlerini ve kimin getirdiğini not ederek kendilerine saygımı ve sevgimi koruyordum. Eşyalara bakınca hatırlıyorum kimin verdiğini. Veren kişinin şimdi sağ mı ölü mü olduğunu bilmiyorum. Bazen bakıp üzülüyorum bazen de 'Bu adam da ne iyiydi.' deyip gülümsüyorum."

Evinin bir odasını adeta müzeye dönüştürdüğünü anlatan Ertaş, odadaki her bir eşyanın kendisi için ayrı anlam taşıdığını dile getirdi.

Eşinin rahatsızlığı nedeniyle kızının yanında kaldığını, kendisinin ise tek başına yaşadığını belirten Ertaş, "Öldüğümde bu eşyalarıma ne olacak diye bazen düşünüyorum. Evime gelen giden oluyor. Komşularım, çocuklarım geliyor. Evime gelen gidenlerin bana saygısı, sevgisi çok fazla. Allah razı olsun hepsinden. Bu sevgi ve saygı da her şeyden üstündür." ifadelerini kullandı.

Ertaş, ilgi duyduğu eşyaları toplamayı sürdürdüğünü, odasındaki eşyaları daha da artırmak istediğini sözlerine ekledi.

