Dolar
38.03
Euro
43.20
Altın
3,238.73
ETH/USDT
1,614.00
BTC/USDT
83,695.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşuyor
logo
Yaşam

Kayserili çiftçiler meyvelerini zirai dona karşı "buz" ile korumaya çalışıyor

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'de çiftçiler, ürünlerini zirai dona karşı ağaçların üzerinde oluşturulan buz tabakasıyla korumaya çalışıyor.

Sercan Küçükşahin  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Kayserili çiftçiler meyvelerini zirai dona karşı "buz" ile korumaya çalışıyor Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Elma üretimin yoğun bir şekilde yapıldığı Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçesindeki üreticiler, pazar gününe kadar etkili olması beklenen zirai dona karşı önlem alabilmek için çeşitli yöntemler deniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, pazar gününe kadar devam edecek zirai dona karşı bölgede, "Spring Su Uygulaması" adı verilen yöntemle meyve gözleri korunmaya çalışılıyor.

Üreticiler, bahçelerine kurdukları sistemle, sıcaklığın sıfırın altına düşmesinin ardından ağaçların üzerine su püskürterek meyve gözleri üzerinde buz oluşturuyor.

Suyun buza dönüşmesi esnasında çıkardığı gazla meyve gözünün ısısını artırmayı hedefleyen sistem, bölgedeki birçok üretici tarafından tercih ediliyor.

Bölgede üretim yapan ziraat mühendisi Nurettin Çiftçi, zirai don uyarısının ardından bahçesine püskürtme sistemini kurduğunu belirtti.

Dün akşam saatlerinden itibaren sistemi çalıştırdıklarını anlatan Çiftçi, "Zirai dona karşı üreticilerin çeşitli yöntemleri bulunuyor ama spring sistemi bunların arasındaki en iyisi. Bu sistemde buzun içerisindeki meyve gözleri, buzdan çıkan gazla ısınarak dondan etkilenmiyor." dedi.

Bu sistemi 7 yıldır kullandıklarını dile getiren Çiftçi, "Yöntem daha önceki yıllarda eksi 6'ya kadar ürünlerin yüzde 90'ını korudu. Ancak bu gece yaşanan ve eksi 15'lere kadar inen hava sıcaklığında işe yarayacak mı bilemiyoruz. Meyve gözlerinin üzerindeki buzlar eriyince bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Nuri Akça ise çok sayıda çiftçinin geceyi bahçesinde geçirdiğini kaydetti.

Spring sisteminin büyük oranda koruma sağladığını ancak kurulumun yüksek maliyetli olduğunun altını çizen Akça, bu konuda yetkililerden destek beklediğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentteki trafik kazasında şehit olan polis memuru Güney son yolculuğuna uğurlandı
Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya-Ukrayna Savaşı ve Avrupa'nın güvenliğinin bütünselliği ele alındı
Antalya Diplomasi Forumu'nda Güney Kafkasya'nın barış, işbirliği ve kalkınma olanakları ele alındı
Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 1657 turist geldi
Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakim karşısına çıkacak

Benzer haberler

Bakan Yumaklı'dan son günlerde yaşanan zirai don olaylarına ilişkin açıklama

Bakan Yumaklı'dan son günlerde yaşanan zirai don olaylarına ilişkin açıklama

Kayserili çiftçiler meyvelerini zirai dona karşı "buz" ile korumaya çalışıyor

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Şenocak'tan fındıkta zirai don uyarısı

Mimar Sinan'ın doğduğu ev müze olacak

Mimar Sinan'ın doğduğu ev müze olacak
Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteorolojiden zirai don uyarısı
Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor

Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet