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Yaşam

Kayseri Şehir Hastanesindeki hasta çocuklar "Küçük Kalpler Ekibi" ile moral buldu

Kayseri Şehir Hastanesi bünyesindeki "Küçük Kalpler Eğlence Ekibi" hasta çocuklara moral verdi.

Esma Küçükşahin   | 28.12.2022
Kayseri Şehir Hastanesindeki hasta çocuklar "Küçük Kalpler Ekibi" ile moral buldu Fotoğraf: Esma Küçükşahin/AA

Kayseri

Yaklaşık 4 yıl önce kurulan ve hastanede staj yapan sağlık lisesi öğrencilerinden oluşan ekipteki gençler, çocuklar için palyaço oldu, balonlar ve çeşitli hediyeler hazırladı.

Doktorların ve sağlık çalışanlarının da eşlik ettiği gençler, çeşitli şarkılar söyleyerek çocuk hastaların bulunduğu klinikleri ziyaret edip, hediyeler verdi.

Başhekim Yardımcısı Funda Toprak, çocukların hastane korkularını yenmesinde eğlence ekibinin önemli rol oynadığını söyledi.

Ekibin kurucusu ve aynı zamanda biyomedikal teknikeri Besim Gücük de 2018 yılında ekibi oluşturduklarını belirterek, "Amacımız hastanenin korkulacak bir yer olmadığını çocuklara hissettirmek. Hastanemize de verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Ziyaretlerde çok güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Gücük, "Bu tür etkinlikler, çocukların tedavilerinde faydalı oluyor. Mesela fizik tedaviye ikna olmayan bir çocuğu ekip arkadaşlarımla ikna ettik. Mesela çocuk, ailesine tedaviye gelmek için bizlerin de gelmesini şart koşuyor." diye konuştu.

Hasta çocuk annesi Dürdane Basmacı da hem çocukların hem de ailelerin bu ziyaretten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Hastaneye oğlunu getiren Fatih Osman Koca ise "Çok mutlu olduk. Çocuğumuz çok sevindi, halinden belli oluyor." ifadelerini kullandı.

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