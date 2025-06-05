Kaş'ta 1 asırdır süren "şeker dağıtma" geleneği çocukların yüzünü güldürdü
Antalya'nın Kaş ilçesinde 1 asırdır yaşatılan arife günlerine özgü "şeker dağıtma" geleneği kapsamında çocuklara şeker, çikolata ve harçlık dağıtıldı.
Antalya
Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı Sütleğen Mahallesi'nde, "şeker dağıtma" adı verilen gelenek kapsamında vatandaşlar mahalle meydanında bir araya geldi.
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Sıraya dizilen çocuklarla bayramlaşan mahalle sakinleri onlara şeker, çikolata ve harçlık dağıttı.
Esnaf Mehmet Alıcı, mahalledeki çocukların şeker dağıtma geleneğiyle büyüdüğünü söyledi. Alıcı, arife günü her evden çocukların şekerleri koymak için ellerindeki poşetlerle meydana geldiğini, burada adeta bir şenlik havasının yaşandığını dile getirdi.
Şeker dağıtılan çocuklardan Buğrahan Mucurluoğlu, bayramın gelmesini heyecanla beklediğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.