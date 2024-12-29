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Yaşam

Kars'ta çocuklar mahalle aralarında kızak keyfi yaşadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından çocuklar, kızakla kaydı.

Hüseyin Demirci  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Kars'ta çocuklar mahalle aralarında kızak keyfi yaşadı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Son yağışların ardından kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise 40 santimetreye ulaştı.

Bu durumu fırsat bilen çocuklar, İnönü Mahallesi'ndeki yollarda kızakla kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Kızaklarını sırtların alan ve yokuşları çıkan çocuklar, peş peşe kayarak hafta sonu tatilini eğlenerek geçirdi.

Çocuklardan Ravzanur Bakışçı, AA muhabirine, karın yağışına çok sevindiklerini belirterek, "Sabah kalktığımızda karın yağdığını gördük ve arkadaşlarımla çok sevindik. Kar yağışı bizi çok mutlu etti, mahalle aralarında arkadaşlarımızla kızak kaymanın keyfini yaşıyoruz. Sanırım yarın kayak merkezi açılacak, arkadaşlarımızla topluca kayak kaymaya gideceğiz." dedi.

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