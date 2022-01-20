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Yaşam

Karlı yolları açan greyder operatörü, donmak üzereyken bulduğu kuşu kurtardı

Özgür Alantor   | 20.01.2022
Karlı yolları açan greyder operatörü, donmak üzereyken bulduğu kuşu kurtardı

Kastamonu

Kastamonu'da bir iş makinesi operatörü, karlı yolları açtığı sırada donmak üzereyken bulduğu kuşu ısıtıp yiyecek vererek hayata döndürdü.

Kastamonu İl Özel İdaresi bünyesinde greyder operatörü olarak görev yapan Hamdi Şahinoğlu, Ilgaz Dağı Milli Parklar Bölgesi'nde Yurduntepe Kayak Merkezi'nin yolunu açarken donmak üzere olan bir kuş buldu.

Greyderin kabinine alıp ısıttığı ve yiyecek verdiği kuşu kendine gelince yeniden doğaya salan Şahinoğlu, AA muhabirine, her sabah bölgede yol açma çalışması yaptığını söyledi.

Karlı yolları açarken yolda kanatları donduğu için uçamayan bir kuş gördüğünü anlatan Şahinoğlu, "İnip aldım. Greyderin içinde ısıttım, biraz su ve bir parça ekmek verdim. Bir süre sonra donan kanatları açıldı. Kendine geldikten sonra tekrar doğaya saldım." dedi.

Bulduğu kuşla ilgili araştırma yaptığında Türkiye'nin kuzeyinde nadir görülen şakrak kuşu olduğunu öğrendiğini belirten Şahinoğlu, "Bir canlıya yardım ettiğim için çok mutluyum. O an orada olmasam donup ölebilirdi. Kendine geldikten sonra onu uçarken gördüğüm için çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.


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