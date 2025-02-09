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Yaşam

Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki kadın hastaneye ulaştırıldı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde yaşayan 80 yaşındaki tansiyon hastası kadın, ekiplerce hastaneye götürüldü.

Bilal Kahyaoğlu  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki kadın hastaneye ulaştırıldı

Kastamonu

Yarımca köyündeki yüksek tansiyon hastası Hatice Güler'in rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki köye hareket eden Şenpazar 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu görevlileri, kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı bölgede zorlu şartlarda paletli ambulansla hastaya ulaştı.

Köyde ilk müdahalesi yapılan 80 yaşındaki Güler, Şenpazar Devlet Hastanesine götürüldü.

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