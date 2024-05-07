Dolar
32.27
Euro
34.75
Altın
2,314.16
ETH/USDT
3,112.40
BTC/USDT
64,104.00
BIST 100
10,179.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde dün beton mikseri ile minibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden 9 kişi için Yeşilyurt Mezarlığında cenaze töreni düzenleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
logo
Yaşam

Karayazı'ya özgü ters laleyi 2 bin rakımda fotoğrafladılar

Erzurum'un Karayazı ilçesi Yücelik Mahallesi'ne giden fotoğraf meraklıları, merkezden 1 saatlik yürüme mesafedeki alanda, mor taç yapraklarının ucu sarı olan ters lalelerin en iyi karesini çekmek için uğraştı.

Faruk Küçük  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Karayazı'ya özgü ters laleyi 2 bin rakımda fotoğrafladılar Fotoğraf: Faruk Küçük/AA

Erzurum

Erzurum kırsalına giden fotoğraf meraklıları, bölgede sadece 3 hafta açan ters laleleri görüntülemek için 2 bin 352 rakıma çıktı.

Karayazı ilçesi kırsalında yetişen bölgeye özgü ters laleler, halk arasında "Ağlayan Gelin", "Kral Tacı", "Yayla Çanı" ve "Yere Bakan Lale" olarak da adlandırılıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir araya gelip Yücelik Mahallesi kırsalına çıkan gruptakiler, 2 bin 352 rakımda baharda açan ve 3 haftalık ömrü olan ters laleleri fotoğrafladı.

Taç yaprakları mor ve uçları sarı olan ters laleleri görüntülemek için dağları karış karış gezen fotoğraf meraklıları, en iyi kareyi yakalamaya çalıştı.

İlçe merkezine inip tandır ekmeği pişiren kadınları da fotoğraflayan gruptakiler için yöre sanatçıları da saz eşliğinde türkü söyledi.

"Çok estetik ve asil bir çiçek"

Erzurum Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Prof. Dr. Yıldıran Yıldırım, AA muhabirine, kentin doğal güzellikleriyle kışın ve yazın çok güzel görseller sunduğunu söyledi.

Karayazı ilçesinde açan ters lalenin önemli bir doğa harikası olduğunu anlatan Yıldırım, "Dernek olarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile buraya geldik ve çekimlerimizi yaptık. Çok güzel görüntüler elde ettik. Çok estetik ve asil bir çiçek. Duruşuyla lalenin ters olmasıyla çok güzel bir görsel sunuyor." dedi.

Fotoğraf sanatçısı Ahmet Polat da her yıl ters lalelere zarar vermeden fotoğrafladıklarını ve her geldiklerinde ters lalelerin kendilerini büyülediğini belirterek, mor ve sarı renkli lalelerin yöreye özgü olduğunu dile getirdi.

"Tıpkı kardelen gibi burada çıkan çok nadir ve güzel bir çiçek"

Yöre sakinlerinden Yasin Gönen de köylerinin kırsalında açan lale türünün Türkiye'de nadir bulunduğunu anlattı.

Ters lalelerin ömrünün 20 gün civarında olduğuna işaret eden Gönen, "Bu süre zarfında dışarıdan çok misafirlerimizi ağırlıyoruz. Elimizden geldiğince köyümüzü ve ters lalelerimizi dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Sonuçta nadir bulunan bir çiçek olduğu için dünya tanıtılmasını istiyoruz. Ters lalenin olduğu yerlere kesinlikle hayvanların gitmesine izin vermiyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimize de koparmamalarını veya ezmemelerini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi şehir tanıtım uzmanı Canan Şimşek de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen kentin güzelliklerini tanıtmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Muş, Hakkari gibi birçok yerde ters lale var ama buradaki ters lale mor bir şapka üzerinde sarı dudakları olan çok güzel ve endemik bir bitki. Burada gerçekten çok güzel ters lale bahçeleri var. Tıpkı kardelen gibi burada çıkan çok nadir ve güzel bir çiçek. Bunu fotoğraf sanatçılarımızla beraber gün yüzüne çıkartıp turistlerimiz için cazip hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da incelemelerine başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, İsrail'in Refah bölgesine yönelik kara saldırısına tepki
Bakan Yumaklı: Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme bu yıl Meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
206 kaza kara noktasında 2028 sonuna kadar iyileştirme yapılacak

Benzer haberler

Karayazı'ya özgü ters laleyi 2 bin rakımda fotoğrafladılar

Karayazı'ya özgü ters laleyi 2 bin rakımda fotoğrafladılar

Palandöken'e mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

Milyonlarca yıllık fosillerin sergilendiği Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi açılışa hazırlanıyor

Atatürk Üniversitesinde elektronik malzemeler "e-atık" ile döngüsel ekonomiye kazandırıyor

Atatürk Üniversitesinde elektronik malzemeler "e-atık" ile döngüsel ekonomiye kazandırıyor
Erzurumlu minik öğrenciler Tataristan'dan gelen videolarla Tatar dansını öğrendi

Erzurumlu minik öğrenciler Tataristan'dan gelen videolarla Tatar dansını öğrendi
Kendisini denemek için başladığı boksta Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kendisini denemek için başladığı boksta Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet