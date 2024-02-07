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Yaşam

Karadeniz'de Sinop açıklarındaki deniz çayırları haritalandırılacak

Sinop Üniversitesi tarafından uygulamaya konulan "Karadeniz'deki Deniz Koruma Alanları İçin Deniz Çayırlarının Haritalanması Yoluyla İklim Değişikliğine Uyumun Güçlendirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kenan Türkseven  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Karadeniz'de Sinop açıklarındaki deniz çayırları haritalandırılacak

Sinop

Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında yapılacak çalışmalar sonucunda iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir Türkiye vizyonuna katkı sağlanacağını söyledi.

İklim değişikliğinin buzulların erimesi, yükselen deniz seviyesi, su baskınları, fırtınalar ve kuraklık gibi aşırı hava olaylarının yaşandığı bir süreç olarak her alanda varlığını hissettirdiğini anlatan Taşdemir, "İklim değişikliğinin neden olduğu zararı azaltmak, gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi beklenen iklim etkilerine karşı uyumu güçlendirmek amacıyla yapılacak çalışmalar, iklim değişikliğine karşı önemli katkılar sağlayacaktır. Projenin amacı hem AB hem de Türkiye politikaları ve mevzuatına uygun olarak Sinop civarındaki deniz çayırlarını içeren deniz koruma alanları aracılığıyla başta balıkçılık ve biyoçeşitlilik olmak üzere çevre ve ekoturizm alanlarında güçlü, derin ve sürdürülebilir bir iklim değişikliği adaptasyonunun geliştirilmesine destek sağlamak." ifadelerini kullandı.

Proje koordinatörü Prof. Dr. Sabri Bilgin ise çalışmanın hedef sektörünün balıkçılık ve deniz ekosistemi olduğunu belirtti.

Türkiye'de iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi kapsamında sunulan bin civarında çalışma arasından desteklenen 29 projeden birini gerçekleştireceklerine işaret eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Projemiz, denizlerdeki karbon yatakları olarak değerlendirilen deniz çayırlarının haritalanması ve bu hassas habitatların biyoçeşitliliğinin desteklenmesi için yapay resif uygulamalarını içermektedir. Çalışmada Romanya'dan 3 uzman ve Dicle Üniversitesinden uzaktan algılama konularında çalışan bir proje uzmanı bulunuyor. 18 ay sürecek. Tamamlandığında elde edilecek sonuçların Karadeniz ekosistemine ve balıkçılık sektörünün yapısına yönelik pozitif etkisi olacağına inanıyorum."

Toplantıya Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Önder Serdar Öztürk ile kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.

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