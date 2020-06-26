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Yaşam

Kapalıçarşı'nın "Gramofon Babası" Mehmet Öztekin hayata veda etti

Türkiye'nin son gramofon ustası olarak bilinen, Kapalıçarşı'nın "Gramofon Babası" olarak da anılan Mehmet Öztekin, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Fatih Türkyılmaz   | 26.06.2020
Kapalıçarşı'nın "Gramofon Babası" Mehmet Öztekin hayata veda etti Fotoğraf: Lale Bildirici - Anadolu Ajansı

İstanbul

Yarım asırdır gramofonlara yeniden hayat veren Öztekin, yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi görüyordu. 

Öztekin'in cenazesi, öğle namazını müteakip Merter Veysel Karani Camisi'nden kaldırılacak.

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