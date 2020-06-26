Kapalıçarşı'nın "Gramofon Babası" Mehmet Öztekin hayata veda etti
Türkiye'nin son gramofon ustası olarak bilinen, Kapalıçarşı'nın "Gramofon Babası" olarak da anılan Mehmet Öztekin, 76 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul
Yarım asırdır gramofonlara yeniden hayat veren Öztekin, yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi görüyordu.
Öztekin'in cenazesi, öğle namazını müteakip Merter Veysel Karani Camisi'nden kaldırılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.