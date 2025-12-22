Dolar
Yaşam

Kapadokya'da profilden yapılan peribacası maketine 2 bin 500 parçadan oluşan örgü motif giydirildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, 2 bin 500 parçadan oluşan örgü motif, demir profilden yapılan peribacası maketine giydirildi.

Mustafa Caner Yalçın  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Kapadokya'da profilden yapılan peribacası maketine 2 bin 500 parçadan oluşan örgü motif giydirildi Fotoğraf: Mustafa Caner Yalçın/AA

Nevşehir

Ürgüp Belediyesi ve ilçede faaliyet gösteren Ossiana Kadın Kooperatifi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında 125 kadın tarafından 2 bin 500 parça motif örüldü.

Kadınlar tarafından 20 farklı renkte örülen motiflerden oluşan örtü, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan 5,5 metre yüksekliğinde demir profilden yapılan peribacası maketine giydirildi.

Proje hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, motif giydirilen peribacası maketinin yıl başına kadar meydanda sergileneceğini söyledi.

Ürgüplü kadınlarla yaptıkları bu projeyle bölgeye gelen turistlere farlı bir görsel sunmak istediklerini belirten Bul, "Ürgüp'e daha fazla ziyaretçi çekebilmek için etkinliklerimizi genişlettik ve yılbaşı pazarı oluşturduk. Yaklaşık 5,5 metrelik peribacası iskeletine motif örmek istedik. Ürgüplü kadınlar büyük bir ilgi gösterdi. 2 bin 500 motif ördüler. Birleştirilen motiflerimizi iskelet halindeki peribacamıza giydiriyoruz. Kadınların el emeği ile oluşturulan örgülerle kültürel mirası, sanatsal yaklaşımla yorumlanmayı amaçlıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
