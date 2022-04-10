Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,240.60
BTC/USDT
42,608.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kapadokya, ara tatilde günübirlik ziyaretçileri ağırlıyor

Kapadokya bölgesindeki turizm merkezleri, ara tatilde çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Behçet Alkan   | 10.04.2022
Kapadokya, ara tatilde günübirlik ziyaretçileri ağırlıyor Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevsehir

Okulların tatil olmasını fırsat bilenler, doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri görmek ve çeşitli aktivitelere katılmak üzere Nevşehir'e geliyor.

Yerli konuklar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Çavuşin başta olmak üzere çeşitli merkezleri ve vadileri geziyor.

Kimi vatandaşlar, Kılıçlar, Zemi, Güllüdere, Aşıklar vadisinde at sırtında bölgeyi keşfe çıkarken kimileri de ATV motor ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Konuklar, ilkbaharda çiçeklerin açmasıyla rengarenk manzaranın oluştuğu bölgede hatıra fotoğrafları çektiriyor.

Kısa tatil sürecini değerlendirmek amacıyla Ankara'dan gelen Ayşe Çağlayan, AA muhabirine, Kapadokya'ya daha önce de geldiğini, bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirtti.

Baharın ilk günlerinde bölgede dinlenme imkanı bulduğunu aktaran Çağlayan, "Kapadokya'ya üç günlüğüne geldik. Bölge ve hava çok güzel. Bence herkes özellikle bu mevsimde gelmeli. İnsanlar kesinlikle gelip burayı görebilirler. Aileyle güzel aktiviteler yapılabilir. Kapadokya'da sabah balonları izledik. ATV ile safariye katıldık." dedi.

Mersin'den arkadaşlarıyla gelen Halil Can Yıldırım da Kapadokya'nın Türkiye'nin sahip olduğu önemli bir değer olduğunu ifade ederek, "Rüzgarın doğaya etki ederek bu manzarayı oluşturması olağanüstü bir durum. Burada olmak çok güzel ve özel." diye konuştu.

İslam Baş ise sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükselen sıcak hava balonlarının sunduğu görsel güzelliği fotoğrafladığını anlatarak, "Ara tatil başladı. Biz de memleketimizin güzel değerlerinden biri olan Kapadokya'yı ziyaret etmek istedik. Burası cennet gibi bir yer. Çeşitli vadileri ziyaret edip at ve ATV turuna katılacağız." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki otel işletmecilerinden Yaşar Can da ara tatilin ramazan ayına rastlaması nedeniyle konaklama tesislerinde yoğunluk yaşanmadığını, ancak ön rezervasyon taleplerinin Ramazan Bayramı'na tam dolulukla girileceğini gösterdiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 6 bin 986 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 206'ya çıktı
Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı
BioNTech’den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi

Benzer haberler

Kapadokya, ara tatilde günübirlik ziyaretçileri ağırlıyor

Kapadokya, ara tatilde günübirlik ziyaretçileri ağırlıyor

Sapanca benzersiz doğasıyla ara tatilde ziyaretçilerini bekliyor

İlkbaharda açan çiçekler Kapadokya'ya renk kattı

Nevşehir'de restorasyonu biten Kurşunlu Cami ibadete açıldı

Nevşehir'de restorasyonu biten Kurşunlu Cami ibadete açıldı
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çalacak

Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çalacak
Zürafa ve gergedan gibi canlıların fosilleri Kapadokya'nın geçmişine ışık tutacak

Zürafa ve gergedan gibi canlıların fosilleri Kapadokya'nın geçmişine ışık tutacak