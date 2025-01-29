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Kanser tedavisi gören çocuklar atölyede ünlü şeflerle "pizza" yaptı

Kansersiz Yaşam Derneğinin düzenlediği etkinlikte kanser tedavisi gören çocuklar ünlü şeflerle pizza hazırladı.

Lale Bildirici Büyükkarakaya, Deniz Sarıhan  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Kanser tedavisi gören çocuklar atölyede ünlü şeflerle "pizza" yaptı Fotoğraf:Lale Bildirici Büyükkarakaya/AA

İstanbul

Beşiktaş'ta bir mutfak atölyesinde yapılan etkinliğe "MasterChef" isimli televizyon programında yarışan Onur Üresin, Erim Şanal, Ezgi Yıldırım ve Muratcan Sural da katıldı.

Etkinliğe katılan çocuklar, yarışmacılar rehberliğinde pizza yaptı.

Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz, AA muhabirine, çocukların tedavi süreçlerinde sosyal hayattan kopmamalarını çok önemsediklerini söyledi.

Kaymaz, bunun özellikle moral ve motivasyon açısından çok değerli olduğunu dile getirerek, "Çocuklarımızın tedavi süreçlerinde sosyal hayattan kopmamaları ve kendilerini öteki hissetmemeleri süreçteki psikolojik durumları için çok önemli. Dolayısıyla bu tip etkinlikleri çok önemsiyoruz. Sürdürülebilir olması için ara vermeden devam ediyoruz." dedi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk kemik iliği nakil ünitesinin teçhizatını üstlendiklerini anlatan Kaymaz, "Bu yerleri devlet hastanesi, özellikle de bölge hastanelerinin içinde yapıyoruz. Bu sene bir yaşam merkezi yapacağız. 15. yılımızda bu merkez için harekete geçtik. Bu merkezi de Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bize verdiği bir alanda, hastane yerleşkesi içinde açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Onur Üresin, sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Üresin, Türkiye'de benzer projelerin artması gerektiğini kaydederek, "Çünkü her bir minik kahramanın ışığa ve mutluluğa ihtiyacı var. Bu tür organizasyonlar hem bizim hem de çocuklarımız için umut verici bir deneyim sunuyor. Kanserle mücadele eden çocuklarımıza keyifli anlar yaşatabilmek çok özel bir duygu. Kansersiz Yaşam Derneği ve Pot and Pens'e katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Şeflerden Ezgi Yıldırım, çocukların televizyondan izledikleri kişilerle böyle bir etkinlik gerçekleştirmesinin çok değerli olduğunu anlattı.

"Pizza yapmaktan dolayı mutluyum"

Etkinliğe katılan 9 yaşındaki Muhammed Enes Yavuz, 1,5 yaşında başladığı kanser tedavisinin iyi gittiğini belirtti.

Pizzayı çok sevdiğini, annesiyle arası sıra mutfağa girdiğini aktaran Yavuz, "Arkadaşlarıma mutfağa girmelerini, bu tür etkinliklere katılmalarını tavsiye ediyorum. Bugün pizza yapmaktan dolayı mutluyum." dedi.

Muhammed Enes'in annesi Adalet Yavuz, oğluna küçük yaşta beyin tümörü teşhisi konulduğunu ve hemen ameliyat edildiğini söyledi.

Doktorlara da çok inandığını dile getiren Yavuz, "Muhammed Enes çok mücadele etti ve başardı. O hastane sürecinde biz ikimiz beraberdik. Çok küçüktü ve hep kucağımdaydı. 'Ya Rabb'im, sen onu bana bağışla.' dedim. Allah'ım da onu bana bağışladı. Şu anda sağlık durumu iyi." diye konuştu.

Kanser tedavisi gören 12 yaşındaki Ahmet Zübeyir Erçetin ise pizza yapmayı çok sevdiğini anlatarak, "Tedavi sürecim iyi gidiyor, mutluyum. Bu tür etkinlikleri arkadaşlara tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anne Hatice Erçetin de iki çocuğundan biri olan Ahmet Zübeyir'e küçük yaşta akciğer kanseri teşhisi konulduğunu anlattı.

Erçetin, doktorların dediklerini harfiyen uyguladıklarını dile getirerek, "Sağlığımıza dikkat edelim. Aileler, çocuklarında ufak bir ateş de fark etsinler, 'Bekleyelim geçer.' demesinler." dedi.

Etkinliğin sonunda mutfak atölyesine katılan çocuklar ve şefler hatıra fotoğrafı çektirdi.

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