Kanguru yavruları annelerinin kesesinden ayrılmak için gün sayıyor
Yaklaşık bir buçuk ay önce Keçiören Atatürk Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen Valabi türü kangurular, annelerinin kesesinden ayrılıp hayatlarını sürdürmek için gün sayıyor.
Ankara
Anavatanı Avustralya olan ve 2019'da Kayseri Hayvanat Bahçesi'nden Keçiören Atatürk Doğal Yaşam Parkı'ndaki yuvalarına getirilen Valabi kanguru ailesi, dünyaya gözlerini açan yeni yavrularla büyüyor.
Birçok türden canlıya ev sahipliği yapan parkta kısa süre önce doğum yapan anne kangurular ile yavruları, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Kanguruların gelişimi hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Veteriner Hekim Elif Yakut, yavruların şu an annelerinin kesesinde yaşadığını ancak mayıs ayının sonuna doğru tamamen keselerden ayrılmalarını beklediklerini söyledi.
Anne kanguruların yaşlarının 1-5 arasında değiştiğini belirten Yakut, bir yaşındaki annelerin ilk kez gebelik yaşadığını aktardı.
Kanguruların gebelik sürecine ilişkin bilgi veren Yakut, "Gebelik, yaklaşık 20-40 gün sürüyor. Doğduktan sonra yavrular hemen annesinin kesesine geçerek burada gelişimini sürdürüyor. Yaklaşık üç ay boyunca tamamen anneye bağlı kalarak süt emiyorlar." diye konuştu.
Anne ve yavru kanguruların sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Yakut, yavruların doğumun üçüncü ayının ardından annelerinin kesesinden başını dışarıya çıkarmaya başladığını aktardı.
Yakut, yavruların hızla büyüdüğünü dile getirerek, "Yavrular, üç aydan sonra dışarıyla daha çok irtibat haline geçiyor ve 6 ila 8 aylıktan sonra tamamen keseden ayrılıyor. Anneden bağımsız şekilde hayatlarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.