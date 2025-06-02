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Yaşam

Kamu yönetimi mezunu Yüksel, muhtarlık seçimini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan muhtarlık seçiminde kamu yönetimi mezunu 23 yaşındaki Gülseher Yüksel, Yukarı Soğukçam Mahallesi Muhtarlığını kazandı.

Samet Atasoy  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Kamu yönetimi mezunu Yüksel, muhtarlık seçimini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor Fotoğraf: Samet Atasoy/AA

Samsun

Türkiye genelinde dün bazı illerde çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 405 yerleşim biriminde, halk oylaması için de 2 yerleşim biriminde seçim yapıldı.

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Alaçam ilçesine bağlı Yukarı Soğukçam Mahallesi'nde yapılan seçimde, Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Yüksel, 424 seçmenin bulunduğu mahallede 233 oy alarak muhtarlığı kazandı.

Soğukçam İlkokulu'na kurulan sandıkta 354 seçmen oy kullandı. Önceki muhtar Eyüp Yüksel'in kızı olan Gülseher Yüksel, mahallenin yeni muhtarı olarak seçildi.

Gülseher Yüksel, AA muhabirine, ilçede ikamet ettiğini ve ilkokulu okuduğu okulda yapılan oylamada muhtarlığı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kadınların yönetimde yer almalarının önemli olduğunu ifade eden Yüksel, "Bir önceki seçimde bu görevi babam almıştı. Bundan sonra ben üstüne koyarak inşallah devam edeceğim. Yeni projelerle karşınızda olacağım." diye konuştu.


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