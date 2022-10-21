Kamerun’da 'seyyar manikürcüler, pedikürcüler ve tırnak kesiciler' yoğun ilgi görüyor
Kamerun’da sokaklarda seyyar olarak hizmet veren "manikürcüler, pedikürcüler ve tırnak kesiciler" ucuz ve pratik olmaları sebebiyle yoğun ilgi görüyor.
Yaounde
Ülkedeki bütün büyük şehirlerin en işlek caddelerinde, pazar yerlerinde, sırtlarında tabure, ellerinde eşya sepetiyle gezen "manikürcüler, pedikürcüler ve tırnak kesiciler" seyyar olarak el ayak tırnak temizliği ve kesimi, el bakımı, oje ve kaş bakımı gibi birçok hizmeti sunuyor.
Müşterilerine oldukları yerde hizmet veren tırnak kesiciler, hazır bulunan tabureye oturttuğu müşterisinin tırnaklarını özel yağ ile yumuşatıp, temizleyip kesim işlemini 5 dakikadan daha kısa sürede gerçekleştiriyor.
Seyyar manikürcüler ve pedikürcüler ise genellikle kadınların uğrak yeri pazarlarda kadın müşterilerine el bakımı, oje ve kaş bakımı gibi hizmetler sunuyor.
"Seyyar manikürcüler hem ucuz hem pratik"
Seyyar manikürcü Lynnshe Maella, AA muhabirine, müşterinin isteklerini en pratik şekilde karşılayıp hızlıca işlerine dönmelerini sağladığını söyledi.
Müşterilerine el bakımı, oje ve kaş bakımı hizmeti sunan Maella, "Müşterilerimi pazarlarda gezerek buluyorum. Müşterilerim genellikle güzellik salonuna gitmek istemeyen kadınlardan oluşuyor." diye konuştu.
Seyyar manikür müşterisi Aissatou Bi de "Tırnaklarımın bakımı için burayı tercih ediyorum, çünkü güzellik salonuna gidecek vaktim yok." dedi.
Seyyarlarda herhangi bir hijyen problemi olmadığını, gerekli bütün önlemlerin alındığını dile getiren Bi, "Seyyar manikürcüler hem ucuz hem pratik." değerlendirmesini yaptı.
"Ailemin geçimini tırnak keseceğinden sağlıyorum"
Yaklaşık 3 yıldır tırnak kesiciliği yaptığını aktaran Sani Bassirou, müşteri bulabilmek için akşama kadar dolaştığını ve bazen telefonla ulaşan müşterilerinin bulundukları yere giderek el ve ayak bakımı yaptığını belirtti.
Günde yaklaşık 7 bin Frank (193 Türk Lirası) ile 12 bin Frank (332 Türk Lirası) arasında kazanç sağladığını anlatan Bassirou, "Ailemin geçimini tırnak keseciğinden sağlıyorum" ifadelerini kullandı.
Ucuza kaliteli hizmet sunduklarını vurgulayan Bassirou, işlerinin iyi olduğunu, günde ortalama 15-20 müşteriye hizmet verdiğini, insanların hala seyyar manikürcüler, pedikürcüler, tırnak kesicilere yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.