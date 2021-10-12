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Yaşam

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı köpeğe çocuklardan yardım eli

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarparak yaraladığı köpeğe su içiren iki çocuk, yardım ekipleri gelene kadar başında bekledi.

İzzet Mazı   | 12.10.2021
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı köpeğe çocuklardan yardım eli Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Kahramanmaraş

İsmetpaşa Mahallesi İl Özel İdare İş Merkezi önünde sürücüsünün adı ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yoldan geçen sokak köpeğine çarptı.

Vatandaşlar tarafından yol kenarına alınan köpeğe kağıt toplayan Irak Türkmenlerinden İbrahim el-Mehmet (6) ve Suriyeli Muhammed Bekri (7) yanlarındaki sudan vererek sakinleştirmeye çalıştı.

Daha sonra köpeğe müdahale edilmesi için vatandaşlardan yardım isteyen çocuklar, ekipler gelene kadar da başından ayrılmadı.

Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıkları köpeği, özel donanımlı araçla tedavi edilmek üzere merkeze götürdü.

İbrahim el-Mehmet, AA muhabirine, köpeği yaralı gördüğünde büyük üzüntü yaşadığını ve hayvana yardımcı olmak istediğini söyledi.

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