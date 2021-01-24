Euro
9.03
Dolar
7.42
BIST 100
1,542.45
Altın
1,854.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kadın girişimci doğadan topladıklarını 'sıfır atık' prensibiyle takıya dönüştürüyor

Doğadan topladığı tohum, yaprak, dal, tomurcuk, yemiş, ağaç kabuğu gibi malzemelerle takılar tasarlayan Gizem Gül Taşçı, doğa sevgisini sanatla harmanlıyor.

Mehmet Kara   | 24.01.2021
Kadın girişimci doğadan topladıklarını 'sıfır atık' prensibiyle takıya dönüştürüyor Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

Kadın girişimci doğadan topladıklarını "sıfır atık" prensibiyle takıya dönüştürüyor

Doğadan topladığı tohum, yaprak, dal, tomurcuk, yemiş, ağaç kabuğu gibi malzemelerle takılar tasarlayan Gizem Gül Taşçı, doğa sevgisini sanatla harmanlıyor. Taşçı, "Sade Tasarım İşi" ismiyle kurduğu atölyesinde meşe palamudu, at kestanesi, narenciye, ağaç kabuğu, dal ve yaprak gibi doğal malzemelerle doğa dostu küpe, kolye, bileklik ve broş gibi takılar tasarlıyor. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini bitirdikten sonra 12 yıl özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında ekoloji, toplumsal cinsiyet, barış konularında eğitimler veren, aynı zamanda yaratıcı drama eğitmeni olan Gizem Gül Taşçı, koronavirüs pandemisiyle birlikte "kendine dönmek" için işten ayrılma kararı aldı.

Yaklaşık 10 yıldır doğadan topladıklarıyla takılar ve çeşitli objeler tasarlayan Taşçı, doğa sevgisiyle birleştirdiği hobisini girişime dönüştürmek istedi.

Taşçı, "Sade Tasarım İşi" ismiyle kurduğu atölyesinde meşe palamudu, at kestanesi, narenciye, ağaç kabuğu, dal ve yaprak gibi doğal malzemelerle doğa dostu küpe, kolye, bileklik ve broş gibi takılar tasarlıyor.


Tasarımlarında kullandığı yapıştırıcılarda ve yan ürünlerde zararlı kimyasal ve hayvansal ürün kullanmayan Taşçı, takı tasarım dünyasına yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor.

Taşçı, aynı zamanda gelirinin yüzde 5'ini de doğa alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile paylaşıyor.

"Doğanın kalbinden doğa dostu ürünler" prensibiyle ilginç tasarımlara imza atan Taşçı, eğitimden tasarıma olan yolculuğunu AA muhabirine anlatırken, atölyesinde ticari kaygıyla değil doğaya ve tüm canlılara zararsızlık prensibiyle çalıştığını söyledi.

"Doğayı yanımda hissetmeyi seviyorum"

Çocukluğundan beri doğadan bir şeyler topladığını ve topladıklarıyla da yeni bir şeyler üretmeyi, anlam yaratmayı sevdiğini ifade eden Taşçı, "Bu ilgi bu yaşımda bir iş kurmamı sağladı. Gerçekten de doğadan ekmek yiyorum diyebilirim. Evimde de doğadan birçok tasarım var. Aslında doğayı yanımda hissetmeyi seviyorum. Tasarımlarımda meşe palamudu, at kestanesi ve narenciyeyi çok fazla kullanıyorum. Bunun yanında takılarımı menengiç, ıhlamur ve pavlonya tomurcuğu gibi tohum, tomurcuk, yaprak ve dallarla yapıyorum. Doğada olmayı çok seviyorum, onlarla tasarım yapmayı da." diye konuştu.

Taşçı, tasarım felsefesini "ekolojik, sıfır atık prensibiyle insana ve doğaya saygılı ürünler" olarak özetlerken şöyle devam etti:

"Tasarımları yaparken kullandığım yapıştırıcı ve cilalarda zararlı kimyasal ve hayvansal içeriği olmayan ürünleri kullanıyorum. Bir vegan olarak temel prensibim de hiçbir canlıya zarar vermeden, doğaya saygılı bir şekilde tüm üretim adımlarını gerçekleştirebilmek. Mümkün olduğunca sıfır atık ilkesine uygun çalışıyorum. Ana malzemem doğadan ürünler olduğu için tasarımdan kalan atık ürünleri de tekrar doğaya bırakıyorum. Kullandığım diğer aparat atıklarını da sıfır atık ilkesine göre yeniden kullanmanın yollarını arıyorum.

Kargolarımda da plastik kullanmıyorum. Ürünleri önce atık kağıt rulolarının içine onları da geri dönüşümden üretilmiş kutulara koyuyorum. Hiçbir şekilde plastik kullanmadan kargolarım alıcısına ulaşmış oluyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan 'yeme içme sektöründe normalleşme için erken' uyarısı
İnaktif aşıların 6,5 milyon dozu yarın sabah Türkiye'de olacak
Kovid-19'u yenen ebe Gürkaş: Kas ağrılarım o kadar çoktu ki kalp krizi geçirdiğimi düşündüm
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 99 milyon 329 bini geçti
Kovid-19'u yenenler en çok eklem ağrıları, halsizlik ve yorgunluktan yakınıyor

Benzer haberler

Kadın girişimci doğadan topladıklarını 'sıfır atık' prensibiyle takıya dönüştürüyor

Kadın girişimci doğadan topladıklarını 'sıfır atık' prensibiyle takıya dönüştürüyor

Hayvan dostu öğretmenler geri dönüşüm malzemeleriyle kuşları yuva sahibi yaptı

Anadolu'dan ilham alarak tasarladığı mobilyaları Hollywood yıldızlarına satıyor