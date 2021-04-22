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Yaşam

Kablo TV, 2021'deki tüm milli ve dini bayramlarda paket yayınlarını şifresiz gerçekleştirecek

Kablo TV, müşterilerine 2021 yılı boyunca tüm milli ve dini bayramlarda temel, üst, vizioon sinema, altın sinema ve premium spor paketlerini şifresiz sunacak.

Arife Yıldız Ünal   | 22.04.2021
Kablo TV, 2021'deki tüm milli ve dini bayramlarda paket yayınlarını şifresiz gerçekleştirecek

Ankara

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, giriş, temel ve üst paket tarifelerindeki müşterileri kapsayan promosyon kampanyasında, milli ve dini bayramlarda, beIN Sports kanalları dışındaki tüm kanallar Kablo TV kullanıcılarınca izlenebilecek.

Söz konusu uygulama, ilk olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 00.00-23.59 saatlerinde gerçekleştirilecek.

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Kablo TV, 2021'deki tüm milli ve dini bayramlarda paket yayınlarını şifresiz gerçekleştirecek