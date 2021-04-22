Kablo TV, 2021'deki tüm milli ve dini bayramlarda paket yayınlarını şifresiz gerçekleştirecek
Kablo TV, müşterilerine 2021 yılı boyunca tüm milli ve dini bayramlarda temel, üst, vizioon sinema, altın sinema ve premium spor paketlerini şifresiz sunacak.
Ankara
Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, giriş, temel ve üst paket tarifelerindeki müşterileri kapsayan promosyon kampanyasında, milli ve dini bayramlarda, beIN Sports kanalları dışındaki tüm kanallar Kablo TV kullanıcılarınca izlenebilecek.
Söz konusu uygulama, ilk olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 00.00-23.59 saatlerinde gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.