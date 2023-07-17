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Yaşam

Japon turistler Doğu Anadolu'nun tarihi yapılarını ve doğal güzelliklerini gezdi

Japon turistler Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Bülent Mavzer  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Japon turistler Doğu Anadolu'nun tarihi yapılarını ve doğal güzelliklerini gezdi Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Uçakla İstanbul'dan Erzurum'a gelen turist kafilesi, buradaki gezinin ardından sırasıyla Kars'taki Ani Harabeleri, Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı ve Van'daki tarihi mekanları görme imkanı buldu.

Akşam saatlerinde de Van Kalesi'ne çıkan turistler, Van Gölü üzerinde güneşin batışını izleyerek fotoğraf çektirdi.

Turistlerden Akiko Hoco, AA muhabirine, Japonya'dan Türkiye'ye 13 günlük gezi için geldiklerini söyledi.

Bölgedeki tarihi ve turistik yerleri çok beğendiklerini ifade eden Akiko Hoco, "Van Gölü'ndeki gün batımı çok güzel bir manzaraydı, keşke biraz daha erken gelseydik. Bu manzaranın tadını daha fazla çıkarsaydık, kısa oldu ama çok keyif aldık. 13 günlük tur gezimizin sonunda Göbeklitepe'yi görmek istiyoruz." diye konuştu.

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