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Yaşam

Japon etnomüzikolog öğrencilerini ezan ve makamlarıyla tanıştırıyor

Japon Etnomüzikolog Doç. Arisawa, Japonya'nın başkenti Tokyo Camisi'nde katıldığı ezan semineri sonrası öğrencilerinin ezanla tanışmasını, müzik kariyerlerini çeşitlendirmelerini istediğini söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 12.12.2021
Japon etnomüzikolog öğrencilerini ezan ve makamlarıyla tanıştırıyor Fotoğraf: Ahmet Furkan Mercan/AA

Japan

Japon Etnomüzikolog Doç. Arisawa Şino, Japonya'nın başkenti Tokyo Camisi'nde katıldığı ezan semineri sonrası öğrencilerinin ezanla tanışmasını, müzik kariyerlerini çeşitlendirmelerini istediğini söyledi.

Tokyo Gakugei Üniversitesi (TGU) Öğretim Görevlisi Arisawa, Tokyo Camisi Diyanet Türk Kültür Merkezinde katıldığı "ezan ve makamları" seminerini, bölüm öğrencilerine de aldırdı.

Seminerin üniversitede müzik eğitimi alan yerli ve yabancı öğrencilere verilmesi için Arisawa, Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammed Rıfat Çınar'ı davet etti.

Çınar, "İslam, ezan ve makamları" seminerinde, inancın temellerinin yanı sıra ezanın Müslüman ülkelerdeki okunuşu ve makam farklılıklarını üniversite öğrencilerine uygulamalı anlattı.

"Seminer sonrasında görüşleri değişti"

Arisawa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seminerin hedefi ve öğrenciler üzerindeki izlenimlerini değerlendirdi.

Tokyo Camisi'ndeki seminerinde "ezan sesinin müzikal anlamda güzelliğinin" dikkatini çektiğini belirten Arisawa, ilk aşamada "bu din mi müzik mi diye" sorduğunu aktardı.

Arisawa, daha önceden İslam'ın müzik zevklerine yönelik bazı kısıtlayıcı yönlerinin bulunduğunu tahmin ettiğini dile getirdi.

"Müzikal anlamda güzellik ile İslam'ın nasıl bir bağlantısı olabileceğini" düşünmeye başladığını söyleyen Arisawa, öğrencilerinin de bu konuda bilgilendirilmesinin önemini anladığını ifade etti.

Arisawa, bu doğrultuda Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammed Rıfat Çınar'ı üniversiteye davet ettiğini belirterek bunun öğrenciler için "müzikal ve sanatsal olarak daha derine inmek amacıyla" iyi bir fırsat olacağını tahmin ettiğini vurguladı.

Öğrencilerin, seminerden önce "İslam'ı kadın-erkek ayrımcı ve klişeleri olan bir din olarak" düşündüklerine işaret eden Arisawa, seminer sonrasında ise bu yöndeki görüşlerinin değiştiğini söyledi.

Arisawa, Müslüman bir temsilciyle somut anlamda buluşup, soruları cevaplandıktan ve ezan sesinin dinledikten sonra öğrencilerin "önceki korkunç ve gizemli izlenimlerinin" yok olduğunu kaydetti.

"Öğrenciler, ezanın müzik teorisinin derinliğine vakıf olabilecekler"

Gakugei Üniversitesi mezunlarının ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde öğretmen olacağını belirten Arisawa, "Sorumluluğunu alacakları sınıflarda Müslüman çocukların bulunması kuvvetle muhtemel." dedi.

Arisawa, Tokyo Camisi İmamı'nı, dünya ulusları ve kültürleri sahasında ders vermek üzere gelecek yıl yeniden davet etmek istediğini söyleyerek "Böylelikle öğrenciler, ezanın müzik teorisinin derinliğine daha da vakıf olabilme fırsatı bulacaklarını tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ezan çalıştayı düzenlenmesinin faydalı olacağını ve mezunların müzik kariyerlerini çeşitlendirme fırsatı bulabileceklerini belirten Arisawa, "Bu konuda iş birliği yapılırsa müteşekkir olurum." dedi.

"Kalbe dokunabilen bir şeyler olduğunu hissettim"

Seminer sonrası izlenimlerini AA muhabiriyle paylaşan 1. sınıf öğrencisi Abe Haruka, "ezanı ilk kez duyduğunu" belirterek "Muhteşem bir kültür açısı, ses yoluyla insanlara bir şey aktarıldığını ve bunun kalbe dokunabilen bir şeyler olduğunu hissettim." dedi.

4. sınıf öğrencisi Arakawa Nozomi de "İlk kez katıldığım bu seminerde; yapısı, gelenekleriyle İslam'ın toplumla birlik halindeki kültürlerinin farkına vardım." ifadesini kullandı.

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