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Yaşam

İzmir'deki sınavda arama köpeği adayları zorlu parkurda yeteneklerini gösterdi

İzmir'de 24 köpeğin katılımıyla Arama Köpekleri Uluslararası Akreditasyon Sınavı yapıldı.

Zeynep Çelikkol   | 19.11.2022
İzmir'deki sınavda arama köpeği adayları zorlu parkurda yeteneklerini gösterdi Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu (IRO) iş birliğiyle Seferihisar ilçesindeki bir köpek çiftliğinde düzenlenen sınava arama kurtarma örgütleri bünyesinde kullanılan köpeklerin yanı sıra bireysel katılımcıların köpekleri de katıldı.

İtaat, doğa arama, hava koklama ve iz takibi gibi kategorilerdeki farklı parkurlarda yeteneklerini gösteren köpekler, uluslararası akreditasyon için sınav verdi.

AKUT K9 Köpekli Arama Grup Sorumlusu Tevfik Gül, AA muhabirine, sınava yaklaşık 1,5 yıl hazırlanan köpeklerin bu parkurları tamamlayabilmesi için oyun içgüdülerinin yüksek olması gerektiğini belirtti.

Köpeklerin sıkı disiplinli bir çalışma sürecinin ardından arama operasyonları için akredite olabildiğini aktaran Gül, depremde yıkılan binalardaki çalışmalara katılan köpeklerin, iradecisi olmadan zorlu şartlarda arama yapabilen köpekler olduğuna dikkati çekti.

Bu yeteneklerin tespiti için sınavda farklı etapların bulunduğunu dile getiren Gül, sınavı geçen köpeklerin arama kurtarma örgütleri bünyesinde kullanılabildiğini kaydetti.

Gül, Türkiye'de arama köpeği sayısını artırmak için çalışma yürüttüklerini, daha fazla köpek sahibine ulaşmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

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