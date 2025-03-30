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Yaşam

İzmir'de fabrika bahçesinde yaralı halde bulunan geyik, hayatını doğal yaşam parkında sürdürecek

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesinde yaralı halde bulunan geyik, yaşamına İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda devam edecek.

Fırat Özdemir  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
İzmir'de fabrika bahçesinde yaralı halde bulunan geyik, hayatını doğal yaşam parkında sürdürecek

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'de Kemalpaşa'da organize sanayi bölgesindeki bir fabrikanın bahçesinde yaralı halde bulunan kızıl geyiğin tedavisi, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda sürüyor.

Geyiğin ateşli silahla sol ön ayağından vurulması ve ayağında kırık oluşması nedeniyle artık doğaya salınma imkanı bulunmadığı ifade edildi.

Hayatını kaybetme riski bulunduğu için ameliyat edilmeyecek olan erkek kızıl geyik için veteriner hekimlerin gözetiminde doğal yaşam parkında özel alan hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen veteriner Şükrü Erdem Onur, yaralı geyiğin sağlığına kavuşması için özenli çalışma yürüttüklerini belirtti.

Ateşli silahla yaralanma sonucu geyiğin sol ön bacağında çok sayıda saçmanın bulunduğunu, klinikte uzun süre tedavi edildiğini aktaran Onur, şunları kaydetti:

"Operasyon süreci ve riskler değerlendirildi. Kemikte kalınlaşma mevcuttu ve operasyon riskliydi. Hayvan hayatına devam edemeyebilirdi. Operasyon sonrası süreç de tehlikeli olabilirdi. Bu yüzden ameliyat etmeme, bunun yerine geyiğin hayatını kolaylaştırma kararı aldık. Hayvanın İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda kalmasına karar verildi. Biz de kendisine konforlu bir alan yarattık ve tedavisini sürdürüyoruz. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda geldiği günden bu yana geyiğe en iyi şartlarda bakıyoruz. Bundan sonra da burada en iyi şartlarda hayatını devam ettirecek."

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