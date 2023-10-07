Dolar
27.61
Euro
29.23
Altın
1,832.81
ETH/USDT
1,638.20
BTC/USDT
27,939.00
BIST 100
8,464.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu
logo
Yaşam

İzmir Limanı'na yanaşan iki kruvaziyerle turist hareketliliği yaşandı

İzmir Alsancak Limanı, Ege Denizi üzerinde tur yapan iki dev yolcu gemisini ağırladı.

Efsun Erbalaban Yılmaz  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
İzmir Limanı'na yanaşan iki kruvaziyerle turist hareketliliği yaşandı Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Costa Fortuna adlı 500 mürettebatlı 280 metre uzunluğundaki kurvaziyer, büyük bölümü İtalya'dan gelen yaklaşık 2 bin 500 yolcuyu İzmir Alsancak Limanı'na getirdi.

Seabourn Encore adlı 100 mürettebatlı ve 210 metre uzunluğundaki gemi de çoğunluğunu ABD'li ve İngiliz turistlerin oluşturduğu 600'e yakın yolcuyla limana demirledi.

Yolcuların önemli bölümü İzmir'in Efes ve Bergama ilçelerine düzenlenen gezilere katılırken bazı yolcular ise şehir merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Kentte turistik hareketlilik oluşturan dev yolcu gemilerinin akşam saatlerinde limandan ayrılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Saldırdığı yaşlı kadının bacağının kesilmesine neden olan Pitbull'un sahiplerine dava
Edirne'de sınırdaki cami cuma, bayram ve teravih namazlarında ibadete açılıyor
Depremden etkilenen Türkoğlu'nda köy tipi afet konutları teslimata hazır
Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da 864 kilo 800 gram esrar ve 2 milyon 33 bin 815 kök kenevir ele geçirildi

Benzer haberler

İzmir Limanı'na yanaşan iki kruvaziyerle turist hareketliliği yaşandı

İzmir Limanı'na yanaşan iki kruvaziyerle turist hareketliliği yaşandı

Kuşadası'nda kruvaziyer hareketliliği sonbaharda da sürüyor

Sinop kruvaziyer turizmiyle 12 bini aşkın yabancı turiste ev sahipliği yaptı

Bodrum kruvaziyerle gelen 2063 turisti ağırladı

Bodrum kruvaziyerle gelen 2063 turisti ağırladı
"Astoria Grande" kruvaziyeri 788 yolcusuyla Amasra'da demirledi

"Astoria Grande" kruvaziyeri 788 yolcusuyla Amasra'da demirledi
Bahamalar bayraklı yolcu gemisi Silver Spirit Bodrum'u ziyaret etti

Bahamalar bayraklı yolcu gemisi Silver Spirit Bodrum'u ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet