Dolar
29.06
Euro
31.35
Altın
1,978.94
ETH/USDT
2,210.00
BTC/USDT
41,844.00
BIST 100
7,543.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki Spartak Trnava maçı öncesi son antrenmanını kulüp tesislerinde gerçekleştiriyor
logo
Yaşam

İzmir-Isparta seferini yapan Göller Ekspresi gündüz de yolcu taşıyacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir ile Isparta arasında gece saatlerinde işleyen Göller Ekspresi'ne gündüz saatleri için de ek seferler konulacağını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
İzmir-Isparta seferini yapan Göller Ekspresi gündüz de yolcu taşıyacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1993'ten bu yana İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta'yı birbirine bağlayan Göller Ekspresi'nin gece saatlerinde karşılıklı birer sefer olarak işletildiği anımsatıldı.

Açıklamada, vatandaşların gündüz de tren seferi yapılması taleplerinin artmasıyla sefer yapacak yeni bir trene ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Gündüz saatlerinde konulan seferle yolcuların manzarayı izleyerek seyahat edebileceği belirtilen açıklamada, "Göller Ekspresi, Anadolu'da ilk demir yolunun işletildiği bölge olan Ege Bölgesi'nin bereketli topraklarını boydan boya geçerek gül kokulu Isparta topraklarına ulaşıyor. Bu güzel coğrafyaya sahip Ege'yi trenle keşfetmek için yepyeni bir alternatif daha sunuluyor. Gece saatlerinde sefer yapan Göller Ekspresi'nin yanı sıra sefere konulan bu yeni trenle gündüz saatinde çevreyi izleyerek seyahat etmek mümkün olacak." ifadeleri kullanıldı.

Yeni seferle yolcu kapasitesi artıyor

Açıklamada, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Göller Ekspresi'nin, İzmir ile Isparta arasında 458 kilometre yol katettiği vurgulanarak bu hatta hizmet veren dizel setlerinin, rahatlığı ve konforuyla kaliteli bir seyahat imkanı sunduğuna işaret edildi.

Mevcut Göller Ekspresi'nde günde ortalama 230 yolcunun seyahat ettiği kaydedilen açıklamada, "Bu hatta hizmet veren setler 246 yolcu kapasitesine sahip. Gündüz seferleriyle bu hatta yolcu kapasitesi 1000'in üzerine çıkarılmış olacak." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ilk seferine 20 Aralık'ta başlayacak gündüz treninin İzmir'den saat 10.40'ta hareket edeceği, Isparta'ya 19.05'te ulaşacağı, Isparta'dan ise saat 10.40'ta hareket ederek İzmir'e 19.34'te varacağı aktarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Kars-Erzurum-Kars turistik bölgesel trenlerinin sefere başlayacağı müjdesini vermiş ve ilk seferin 19 Ocak'ta yapılacağını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kafes-18 Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı
Van'da akademisyen ve öğrenciler Filistin için yürüdü
Zonguldak'ta 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Teğmen Emir'in ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

İzmir-Isparta seferini yapan Göller Ekspresi gündüz de yolcu taşıyacak

İzmir-Isparta seferini yapan Göller Ekspresi gündüz de yolcu taşıyacak

Taşımacılıkta "Yeşil Lojistik Belgesi" için yeni dönem ocakta başlayacak

Bakan Uraloğlu, yeni sezonda ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı

Bakan Uraloğlu: Kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak

Bakan Uraloğlu: Kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak
Şebiarus törenleri dolayısıyla Ankara-Konya hattında YHT seferleri artırıldı

Şebiarus törenleri dolayısıyla Ankara-Konya hattında YHT seferleri artırıldı
Yılbaşından bugüne kadar 1 milyon 142 bin engelli yolcu trenle seyahat etti

Yılbaşından bugüne kadar 1 milyon 142 bin engelli yolcu trenle seyahat etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet